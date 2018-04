Violentas protestas ponen contra la pared a Daniel Ortega en Nicaragua

Managua, Nicaragua.

Las violentas protestas en Nicaragua, que han dejado al menos 27 muertos, en su mayoría estudiantes, han puesto contra la pared al Gobierno de Daniel Ortega, a quien, dicen sus defensores, intentan sacar del poder.



Ortega, un exguerrillero de 72 años, enfrenta desde que retornó al poder en enero de 2007, tras gobernar Nicaragua de 1985 a 1990, la más grande rebelión en las calles, de la cual los universitarios han sido los principales protagonistas.



Las protestas estudiantiles comenzaron el miércoles pasado por una controvertida reforma a la seguridad social, derogada este domingo por Ortega, que degeneraron en violencia con saldo de muertos a tiros, entre ellos un periodista que transmitía en vivo el sábado.





La violencia se avivó luego de que un fuerte dispositivo policial asaltara, horas después de derogado del decreto con las reformas, el campus de la Universidad Politécnica (Upoli), al este de Managua, donde los agentes lanzaron balas de plomo de distinto calibre, según denunciaron los estudiantes.



La derogación del decreto vino demasiado tarde. Tuvieron que perderse casi 30 vidas y poner presos a más jóvenes para que Ortega se diera cuenta de lo descabellado de la medida, no necesariamente por el contenido sino porque la forma tan antidemocrática como fue tomada dijo a Efe el politólogo nicaragüense Humberto Meza.





Es por eso que el movimiento desarrolló la consigna de "Ya no es por el INSS" (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) y es verdad, consideró Meza.



Las pautas políticas que los jóvenes colocaron ayer durante una gran movilización nacional fueron contra el autoritarismo en las tomas de decisiones, el deterioro institucional, el deterioro en las protestas sociales.



"Restará ahora a Ortega ver si tiene la estatura moral para responder al tamaño de la demanda y las pautas que la ciudadanía colocó en las calles este lunes", apuntó Meza, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Campinas en São Paulo, Brasil, y especialista en el área de activismo, movimientos sociales y partidos políticos.



Las protestas también han dejado a Ortega sin el control de las calles y de los movimientos sociales.



Probablemente eso estimuló la necesidad de retomar ese control a través de la violencia, pero fue una decisión humillante hasta para la propia Policía, cuyos oficiales estaban negando la represión a pesar de todas las evidencias en los vídeos que estaban transmitiendo en vivo, sostuvo Meza.

Los asesinatos de los estudiantes acabó con toda la legitimidad del poder de Ortega, "de forma que no me extrañaría que el próximo paso estuviera centrado en discutir la transición política en el país", agregó.



Para el economista Adolfo Acevedo, Nicaragua cambió por completo en el transcurso de estas dos últimas semanas.



"Me parece que existe consenso en la necesidad de una salida pacífica que ponga fin a la espiral de represión y violencia. Sin embargo, también tengo la impresión de que ya no resulta viable una negociación que apunte a que las cosas vuelvan a los cauces normales", observó. EFE