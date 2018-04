"Nuestros muertos no valen una ley", siguen las protestas en Nicaragua por sexto día consecutivo

Managua.



Un grupo de estudiantes que lidera la manifestación nacional contra el Gobierno de Nicaragua anunció hoy sus deseos de paz, pero sin el presidente Daniel Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.



"Queremos paz, sí, con un cambio sí, fuera Daniel Ortega, fuera Rosario Murillo", dijo a periodistas un líder estudiantil de la Universidad Nacional Politécnica de Nicaragua (Upoli), que no quiso ser identificado.



Los estudiantes de la Upoli son los que más represión han sufrido de la Policía Nacional y grupos afines al Gobierno, desde que iniciaron las protestas, hace seis días.



Anoche un fuerte dispositivo policial asaltó el campus de la Upoli, al este de Managua, donde lanzó balas de plomo de distinto calibre, denunciaron los estudiantes.



"Tuvimos un infiltrado, cuatro muertos en los alrededores de la universidad, dos que aquí (en un centro médico improvisado) fallecieron", sostuvo el líder.

Para los estudiantes, esta ya no es una lucha contra las medidas de seguridad social recientemente aprobadas y que Ortega ayer anuló, en un intento fallido por que el país regresara a la calma.



"Quitaron la ley, sí está bien, fue nuestra la primera batalla ganada, eso era lo que queríamos, pero nuestros muertos no valen una ley, no vamos a conseguir la paz mientras nos estén reprimiendo de esta forma (...) si ellos nos reprimen el pueblo va a salir", señaló el líder estudiantil.



Así como los estudiantes, miles de personas han protestado de manera simultánea en toda Nicaragua contra el Gobierno de Ortega, al que señalan de represor y corrupto.

La represión por parte de la Policía Nacional y grupos de choque oficialistas llamados "turbas", han dejado al menos 27 fallecidos, 428 heridos, así como cientos de arrestados y desaparecidos, según datos de organizaciones no gubernamentales y la Cruz Roja Nicaragüense.



Miles de nicaragüenses se han citado en todo el país para marchar esta tarde, mientras que se espera que una multitud atienda el llamado a una manifestación hecho por el sector privado.



Este lunes se cumplen seis días de protestas constantes contra el Gobierno nicaragüense, que ha visto cómo pierde sus principales bastiones y a la vez que sus símbolos son tirados y quemados.





