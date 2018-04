Trump arremete con furia contra caravana de migrantes que viaja a EEUU

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este lunes a arremeter con furia contra México, al afirmar que el gobierno de ese país debe detener la enorme caravana de migrantes que se aproxima a la frontera entre los dos países.



Por segundo día consecutivo, el mandatario estadounidense recurrió a la red Twitter para criticar a México y a la caravana denominada "Viacrucis Migrante 2018", y también al propio Congreso estadounidense.



"México tiene poder absoluto para no dejar que esa enorme 'caravana' de personas ingrese a nuestro país. Deben detenerla en su frontera norte", escribió el presidente en Twitter, un día después de haber acusado a México de hacer "muy poco" al respecto.





La irritación del presidente se concentra en la caravana integrada por unos 1.500 migrantes centroamericanos, de los que el 80% son hondureños, que salió el 26 de marzo de la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, hacia la frontera con Estados Unidos.



La marcha lleva el lema "Todos Somos Americanos de Nacimiento", y con esa caravana mujeres, hombres y niños de Guatemala, El Salvador y Honduras buscan exhibir el calvario que sufren en su paso por México hacia Estados Unidos.





Este lunes, Trump apuntó que en México "las leyes fronterizas funcionan", y por ello las autoridades de ese país "no deben permitir que esas personas ingresen a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas efectivas".



La furia de Trump se destina también al partido Demócrata en el Congreso, que bloqueó la aprobación de recursos en el presupuesto federal para construir el controvertido muro que desea ver erguido en la frontera con México.



"Debemos construir el muro y asegurar nuestras fronteras con una legislación fronteriza adecuada. Los demócratas no quieren fronteras, por eso (tenemos) drogas y crimen", escribió el mandatario.

En ese contexto, la noticia sobre la caravana "Viacrucis Migratoria 2018" aproximándose a la frontera cayó como una bomba sobre el humor de Trump.



Como ocurre habitualmente, Trump reacciona a temas presentados en su red favorita de TV, la ultraconservadora FoxNews, que ha estado cubriendo intensamente la aproximación de esa caravana a la frontera con Estados Unidos.



Un vocero de la organización no gubernamental Pueblos Sin Frontera dijo a la prensa mexicana que la caravana de migrantes se propone alcanzar la frontera con Estados Unidos en el estado de Baja California.