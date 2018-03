Trump impone aranceles al acero y aluminio pese a advertencias

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sancionó este jueves la adopción de pesados aranceles al acero y el aluminio, en un gesto que fortalece los temores de una guerra comercial a pesar del coro global de advertencias.



"Hoy defiendo la seguridad nacional de Estados Unidos al aplicar aranceles al acero y el aluminio. Tendremos un arancel de 25% al acero extranjero y de 10% al aluminio", dijo el mandatario en la Casa Blanca poco antes de firmar una Proclamación con la medida.



Los nuevos aranceles entrarán en vigor en un plazo de 15 días, explicó Trump, y en ese tiempo "veremos quienes son los que nos tratan de forma justa y quienes no".



El presidente apuntó que por la aplicación de los controvertidos aranceles "por ahora" no se aplicarán a México y Canadá, dos países que renegocian con Estados Unidos los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Trump dijo que "creo que vamos alcanzar un acuerdo por el TLCAN. Ya lo he dicho por largo tiempo", para añadir que "si tenemos un acuerdo, no habrá aranceles para Canadá y México".



Mexicanos, canadienses y estadounidenses finalizaron esta semana su séptima ronda de conversaciones para renegociar el tratado comercial sin que hasta ahora las partes hayan dado cuenta de avances sustantivos.



En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo, apuntó Trump, "vamos a retirarnos del TLCAN y empezaremos todo de nuevo".

Lea más: Juez ordena "callar" a Stormy Daniels para proteger a Trump

Al firmar la Proclamación sobre los aranceles Trump simplemente ignoró el coro de advertencias que surgió incluso entre socios comerciales tradicionales de Washington.



En Pekín, el gobierno chino dejó claro que "seguramente" adoptará una "respuesta apropiada y necesaria" a los aranceles estadounidenses, y al mismo tiempo presentó una enérgica protesta ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).



En tanto, en Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jykri Katainen, alertó en rueda de prensa que Washington no podrá adoptar excepciones a un país puntual del bloque europeo.