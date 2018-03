Casa Blanca niega infidelidad de Trump con actriz porno

Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca negó el miércoles las alegaciones de que Donald Trump mantuvo una relación sexual con la estrella porno Stormy Daniels hace más de una década y que pagó por su silencio días antes de las elecciones de 2016.



"El presidente ha negado las acusaciones en su contra", dijo la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



"Se ha referido directamente (a estas afirmaciones) y dejó muy claro que ninguna de estas alegaciones es cierta", agregó.



El abogado de la actriz, Michael Avenatti, dijo más temprano el miércoles que su cliente mantuvo una relación íntima con Trump en 2006 y 2007 y que recibió 130.000 dólares para no revelar lo sucedido.



Según explicó en varios medios de comunicación, Daniels quiere "contar la verdad" sobre lo ocurrido, y no está impedida de hacerlo dado que Trump no firmó el acuerdo de confidencialidad.

Avenatti presentó el martes una demanda en un tribunal de Los Ángeles por la cual Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford, quiere anular el pacto de silencio firmado con el abogado personal de Trump, Michael Cohen, el 28 de octubre de 2016.



"Ella cree que es importante que el público sepa la verdad de lo que pasó", dijo el abogado. "Creo que es el momento de que ella cuente su historia y de que el público decida quien dice la verdad".