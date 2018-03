EEUU se prepara para el impacto de una nueva tormenta

Nueva York, Estados Unidos.

Las autoridades del noreste de Estados Unidos llamaron hoy a los ciudadanos a prepararse ante la segunda nevada acompañada de lluvia que afectará a la región en menos de una semana, cuando aún hay miles de personas sin servicio eléctrico.



El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido una alerta de tormenta que puede dejar grandes cantidades de nieve en partes de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut.



El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que desplegará equipo y personal para atender la emergencia durante el paso de la nueva tormenta invernal, que puede dejar más cortes en el suministro eléctrico.



De acuerdo con datos provistos por la oficina del gobernador, 74.790 clientes permanecen aún a oscuras en este estado tras los problemas generados por el temporal del pasado fin de semana.



Las autoridades avisan de que las nuevas nevadas pueden tener un impacto importante en los transportes.



Según el portal Flightaware, se espera que más de 1.500 vuelos sean cancelados hacia y desde Nueva York.

Lea más: La temible 'Bestia del Este' congela toda Europa



Mientras, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró el estado de emergencia efectivo a partir de esta tarde, aunque esta tormenta invernal no será tan fuerte como la de la pasada semana.



De acuerdo con Murphy, 40.000 clientes continúan sin suministro de energía desde el pasado fin de semana en el estado.



En total, unas 242.000 personas continúan sin energía eléctrica en Estados Unidos, según publicó hoy The New York Times. EFE