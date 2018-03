Venezolanos abandonan a sus hijos al huir de la crisis

Caracas, Venezuela.



La crisis que azota a Venezuela se evidencia en las calles y casas de abrigo que a diario reciben a decenas de niños que han quedado desamparados luego de que sus padres emigraran a otros países a buscar nuevas formas de ingresos y los dejaran a cargo de personas que no pueden mantenerlos.



Las casas de abrigo de niños huérfanos o en situación de abandono reportan que ya no se dan abasto y casi a diario reciben la visita de familiares y de personas que preguntan si pueden dejar en esos albergues a los menores a su cargo.



“Hay un aumento en el número de chamos (chicos) que están quedando a cargo de un familiar o de algún vecino porque los padres se están yendo a Colombia o a otros países a trabajar, y por supuesto que lo hemos notado en la calle”, dijo el director de la asociación civil Red de Casas Don Bosco, el abogado Leonardo Rodríguez.



A esta asociación pertenecen diez casas que dan cobijo a más de 1,300 menores de edad de todo el país y forman parte de los 86 albergues infantiles que no dependen del Estado que, sumados a los 27 estatales, pueden albergar a unos cinco mil niños y adolescentes remitidos por tribunales, dice el abogado.



“No hay capacidad para proteger a los niños que están siendo abandonados por la familia”, agregó Rodríguez.



Narró, además, que recién conoció el caso del abandono de “ocho hermanitos” por parte de unos padres que se fueron a trabajar a otro país que estaban siendo alimentados por los vecinos, pero que ahora han sido asignados a estas casas hogares.



Los hermanitos corrieron con suerte, pues tanto Rodríguez como la diputada opositora Karín Salanova denuncian que al menos cuatro casas de abrigo han tenido que cerrar sus puertas porque no tienen cómo mantenerlas en pie, ya que ni siquiera reciben comida.



La legisladora dijo que el Parlamento, de mayoría opositora, recibió la “denuncia grave” que a las casas hogares las han excluido del programa social de entrega de cajas de alimentos subsidiados por el Estado.