Modelo dice tener información sobre trama rusa en EEUU

Парни, объясняю один раз, что значат ответы на "ты обиделась?": -Нет) (нет) -Нет (нет, но лучше не упоминать об инциденте больше) -Не (нет, потому что ей всё равно на тебя) -Та нет. (да, но простила) -Нет)))) (да) -Нет. (да, пиздец тебе, лучше не подходи ближайшие несколько недель) (с) #женскийсловарь #настярыбка #переводчик

A post shared by Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) on Jan 26, 2018 at 1:27am PST