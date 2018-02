Detienen en Florida a joven que amenazó con matar estudiantes

Florida, Estados Unidos.

Un adolescente de 16 años fue detenido en la localidad floridiana de Pompano Beach (EEUU) después de que amenazara con matar estudiantes y de que en su casa se hallara una bomba casera y armas, informaron hoy las autoridades policiales.



La Oficina del Alguacil del Condado de Broward, el mismo al que pertenece la ciudad de Parkland, reciente escenario de la masacre de 17 personas en una escuela, informó de la detención del chico, que, según el canal NBC 6, ingresó en un centro correccional de la zona.



Un informante avisó a la policía este lunes de que el ahora detenido, cuya identidad no se ha facilitado, había amenazado con matar estudiantes mientras jugaba un videojuego.



Fuerzas de un grupo especial de desactivación de explosivos, del FBI (policía federal de investigaciones) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se personaron en la casa y hallaron una bomba de fabricación casera y armas de las que no se ha especificado ni cantidad ni tipo.



El detenido, del que solo se sabe que no asistía a la escuela sino que recibía formación en su casa, enfrenta una acusación por posesión de explosivos.

El pasado 14 de febrero, Nikolas Cruz, de 19 años, disparó indiscriminadamente con un fusil de asalto dentro de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (sureste de Florida) y mató a 17 personas, 14 de ellas alumnos.



Cruz, que fue detenido a pocos después sin oponer resistencia, está en prisión sin fianza acusado de 17 asesinatos premeditados. EFE