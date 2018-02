Trump aún no tiene embajador en Honduras y otros 44 países

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, no tiene embajador en 45 países más de un año después de haber llegado a la Casa Blanca, incluso en puntos clave como Turquía, Jordania, Arabia Saudí, Egipto y Corea del Sur.



Este vacío diplomático viene de la fulminante decisión que tomó como presidente electo al ordenar la salida de todos los embajadores que habían sido un nombramiento político de su antecesor, Barack Obama, con lo que tras el 20 de enero de 2017 solo quedaron en sus puestos los de carrera.



Eso dejó sin máximo representante estadounidense durante meses a gigantes como China e India y a aliados como Reino Unido y Canadá.

Heide Fulton, Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras.

En Latinoamérica y el Caribe falta un embajador estadounidense en Honduras, Argentina, Bahamas, Belice, Cuba, Jamaica, República Dominicana, y Trinidad y Tobago, además de en Bolivia y Venezuela, donde la relación está solo a nivel de encargados de negocios.



Trump ha nominado a los candidatos para Argentina, Bahamas y República Dominicana, pendientes ahora de la confirmación del Senado, pero las otras legaciones vacantes, entre estas Honduras, ni siquiera tienen un nombre propuesto.



"Es muy inusual tener tantos puestos vacíos de embajadores más de un año después del inicio de la presidencia. La mayor parte de la culpa la tiene la Administración, que está siendo muy lenta a la hora de hacer nominaciones", dijo hoy a Efe el presidente de la Academia Estadounidense de Diplomacia, el embajador retirado Ronald E. Neumann.



La gran diferencia con otros gobiernos es que el de Trump no dio a los embajadores nombrados por Obama el habitual período de gracia para dejar sus puestos y asegurar una transición sin vacío diplomático entre ellos y sus sucesores.

Lea más: Melania se enfrenta a Trump para defender a estudiantes sobrevivientes



La Casa Blanca acusa a los senadores demócratas de obstruir las nominaciones que envía a la Cámara Alta -donde los republicanos tienen una muy ajustada mayoría-, pero los expertos señalan la notable lentitud de este Gobierno en proponer candidatos.



Hay algunas teorías que explican esa lentitud en las nominaciones, apuntó, y una de ellas es que el equipo de Trump "no esperaba ganar y no estaban completamente organizados".



"Las embajadas más urgentes son las de aquellos lugares donde tenemos grandes problemas y no grandes relaciones. Por ejemplo, un embajador como el de Reino Unido no sería tan urgente, porque con ese país tenemos relaciones muy intensas y cada miembro del gabinete sabe quién es su homólogo británico", señaló Neumann.