Capturan a hombre que violaba e infectaba de VIH a niños en casa hogar

Bogotá, Colombia.

Un hombre cuya mujer tenía a cargo más de 45 niños en una casa hogar colombiana fue capturado en las últimas horas luego de que padres de familia lo denunciaran ante las autoridades por múltiples violaciones contra menores de edad, porte de pornografía infantil y transmisión de VIH a sus víctimas; delitos por los que es conocido como el 'Monstruo de Soacha'.

El sujeto fue identificado como Camilo Enrique Revelo Cruz (25) a quien se le investigan casos de por lo menos 40 menores que estuvieron bajo su custodia en un hogar sustituo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Al momento de la detención de Revelo, las autoridades le decomisaron el teléfono celular y encontraron fotografías y videos sexuales de niños según medios colombianos.

Revelo fue acusado por una de las niñas del hogar, que fueron trasladadas hacia otra institución tras las denuncias, que el esposo de la directora pasada las obligaba a hacer actos obscenos. Las menores fueron revisadas por agentes de medicina legal que confirmaron las sospechas de abuso sexual en dos niñas de 7 y 8 años de edad; además presentaban golpes y quemaduras en varias partes del cuerpo.

“Ese desgraciado les hacía muchísimas cochinadas cuando ellas estaban en ese hogar sustituto”, dijo la madre de una de las dos niñas abusadas sexualmente en el hogar de Bienestar Familiar, que funcionaba en un apartamento del conjunto Parque Residencial Barbados III.

“Mi niño tres meses atrás me resultó con la nariz partida y me dijeron que había sido en la escuela donde él había estudiado, pero nunca me dejaron investigar”, sostuvo otra mamá que, además, acusa al ICBF de no realizar la visita que le permita recuperar los derechos sobre su hijo.

Un tercer padre de familia denunció que “mis hijos fueron amarrados, maltratados. Los amarraban en la noche, los levantaban a las 3 de la mañana y los bañaban con agua fría”.

El hombre negó todas las acusaciones pero la Policía le dictó prisión preventiva ya que además tiene denuncias por tráfico de drogas y portación ilegal de armas.

Los menores abusados reciben atención psicológica por parte de las autoridades colombianas.