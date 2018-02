Las mujeres más «peligrosas» de la Biblia

Miami, Estados Unidos

Personajes bíblicos como Dalila, Salomé, Judit y Esther, que fueron víctimas de violencia sexual o dominaron a hombres poderosos, son las protagonistas de "Mujeres peligrosas", una exposición artística que abre sus puertas en Miami este sábado.

A través de pinturas, dibujos y grabados de artistas de los siglos XVI y XVII, el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost quiere hacer reflexionar al público "oportunamente" sobre estos temas, dada la ola de denuncias de acoso sexual en EE.UU. y el movimiento "Me too", según los textos de presentación de la exposición.



Este museo, integrado en la Florida International University (FIU) y uno de los pocos existentes en este estado sureño con obras de todas las épocas, ha querido con esta exposición explorar los cambios en la percepción de estas valientes heroínas y mujeres "fatales" de la antigüedad.



"Su poder para derrocar a los más poderosos soberanos las hacía 'peligrosas', pero su influencia sirve como base histórica para causas contemporáneas (incluido el movimiento 'Me Too')" de denuncia de hombres abusadores, señala un texto de presentación.

La obras de los siglos XVI y XVII, firmadas por artistas como Francesco del Cairo, Karel Dujardin, Sisto Badalocchio, Pietro da Cortona, Fede Galizia, Pordenone y Giovanni Andrea Sirani, proceden del Museo de Arte John y Mable Ringling,en Sarasota (costa oeste de Florida).



Miriam Machado, directora de los programas educativos del museo miamense, señaló a Efe que la exposición organizada por el Ringling solo podrá verse en el Frost y en el Cornell Art Museum, en Delray Beach (Florida).



También se muestran grabados y dibujos de grandes maestros, como la serie "Mujeres famosas del Nuevo Testamento" de Jan Saenredam, e incluye también una obra del siglo XX, la sensual "Salomé" (1901) de Robert Henri y el "Retrato de Mama Bush" (2010), de Mickalene Thomas.



"Susana y los viejos", "Judith con la cabeza de Holofernes", "Agar e Ismael en el desierto" y "Agar y el ángel" son los títulos de algunas de estas obras.