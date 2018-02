Nikolas Cruz, un adolescente problemático amante de las armas

Parkland, Estados Unidos.



Nikolas Cruz, el atacante que provocó la muerte de 17 personas el miércoles en una escuela secundaria de Florida, era un adolescente amante de las armas que había sido expulsado del liceo por razones disciplinarias.



El joven de 19 años se presentó a la hora de la salida del colegio que había frecuentado, la Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland, con un fusil semi-automático AR-15 y gran cantidad de munición, disparando la alarma anti-incendios para atacar a los estudiantes cuando abandonaban el edificio.

LEA: Quién es Nikolas Cruz, el autor del tiroteo en escuela de Florida



La policía del condado lo arrestó más tarde en la localidad cercana de Coral Springs.



Nacido en setiembre de 1998, Nikolas Cruz había colgado en las redes sociales mensajes "muy alarmantes", indicó el sherif de Broward, Scott Israel, sin precisar su naturaleza, insistiendo en la necesidad de denunciar ese tipo de publicaciones.



El retrato del atacante no fue publicado por las autoridades y una cuenta en Instagram que se le atribuye fue suprimida.



Cruz era conocido en el liceo como un alumno con problemas, según varios testimonios recogidos por medios locales.



"Tuvo problemas cuando amenazó a estudiantes el año pasado y pienso que le dijeron que debía abandonar el campus", declaró al cotidiano Miami Herald Jim Gard, profesor de matemáticas que lo tuvo en su clase.



Según Gard, la dirección del instituto había advertido que no se le debía permitir la entrada al recinto si portaba una mochila, a causa de sus amenazas.



- "Muchos decían que sería él" -



Un estudiante, interrogado por la cadena local WSVN-7, explicó que el joven era un "chico con problemas" que poseía armas en su casa y que le había hablado de usarlas. "Él disparaba su fusil porque le daba una sensación de embriaguez", recordó.



Según Nicholas Coke, otro alumno, Cruz era un "solitario" que había abandonado el liceo meses atrás para mudarse al norte de Florida, luego de la muerte de su madre.



También habría tenido una preparación militar, según fuentes del Pentágono que no dieron más detalles.



Otro liceal interrogado en el lugar por la cadena local WJXT afirmó que era previsible que Cruz pasara a la acción.



"Honestamente, mucha gente decía que sería él" quien "barrería el liceo", declaró a la cadena el alumno, que no fue identificado.



"Finalmente, todo el mundo lo había dicho", agregó, subrayando que Cruz conocía bien el lugar y los procedimientos vigentes en el liceo para casos de emergencia.



"Él estaba en el segundo piso, conocía la disposición de las clases, sabía dónde estarían los alumnos", explicó. "El está habituado a los ejercicios anti-incendio, está preparado".