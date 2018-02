Triángulo Norte: 13,129 personas fueron asesinadas en 2017

Panamá.

La reducción de los homicidios en países de Centroamérica como Honduras es un logro muy importante y hace más crítica la necesidad de que los Gobiernos se enfoquen en la prevención para consolidar esa tendencia, dijo a Efe la representante residente adjunta del PNUD, Alissar Chaker.



Cifras oficiales preliminares del 2017 indican que al menos 13.129 personas fueron asesinadas en el Triángulo Norte Centroamericano, que integran El Salvador, Honduras y Guatemala y es una de las zonas más violentas del mundo pese a que no vive una guerra convencional.



Las autoridades reportaron bajadas respecto al 2016 del 25 por ciento en El Salvador, que registró 3.954 homicidios y una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes; del 26,4 por ciento en Honduras, que contabilizó 3.791 casos y con tasa de 42,8; y del 1,37 por ciento en Guatemala (5.384 homicidios y una tasa de 26,1 homicidios por cada 100.000 habitantes).



Sin entrar a detallar cifras actuales, la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras reconoció que se ha registrado en ese país una bajada de los asesinatos, lo que tildó de "logro muy importante, teniendo en cuenta que en 2011 la tasa de homicidios era de 86,5 por cada 100.000 habitantes".



"Hay una baja de homicidios pero hay también hay un cambio en la estructura de los homicidios: hay más muertas violentas de mujeres y de niñas. Tenemos que tomar en cuenta estos detalles", alertó la funcionaria del PNUD.



Chaker agregó que la bajada del número de asesinatos es producto de una política pública basada en "un poco de prevención pero mucho de control", puesto que las autoridades policiales y militares "son más activas en Honduras".



"Ha habido una tendencia al control y está dando resultados casi rápidos en Honduras. Ahora, entiendo que el Gobierno quiere enfocarse más en temas de prevención", afirmó la funcionaria internacional.



Y ese punto es vital, a juicio de Chaker, porque la experiencia ha demostrado que en contextos con una "bajada muy importante" en los índices de violencia gracias a medidas de control o represivas, la situación en algún momento se revierte y comienza de nuevo a incrementarse el crimen o simplemente se estanca en un punto.



"Entonces, ahora, es más crítico enfocarse en prevención para blindar los logros de reducción de homicidios", aseveró la representante de Naciones Unidas.



El diseño e implementación de programas de prevención en los países del Triángulo Norte tiene que tomar en cuenta que la subregión está afectada por una violencia no convencional.



"Las causas son diferentes: narcotráfico, pandillas...Tiene un ángulo de pobreza e inseguridad ciudadana muy fuerte" que hay que atacar, explicó Chaker, quien recalcó que la pobreza expone más a los individuos a comportamientos o mecanismos negativos para sobrevivir.



El PNUD, como un programa enfocado en el desarrollo, está interesado en temas de seguridad ciudadana, un concepto que para ese organismo de Naciones Unidas significa "ausencia de miedo y ausencia de necesidades".



Por ello, promueve temas de prevención que incluyen la reinserción socio-económica de las víctimas y de las personas que no encuentran un lugar en la sociedad.



"Casi 27 por ciento de la población hondureña ni trabaja ni estudia", recalcó la funcionaria internacional, que habló de las diversas políticas de prevención que la agencia de Naciones Unidas alienta a nivel municipal en Honduras para prevenir el crimen.



Se trata de "intervenciones que no son de control", como un programa en Villanueva, departamento de Cortés, donde "hemos puesto cámaras de vigilancia en puntos donde hay más riesgos de homicidios" lo que provocó una disminución de esos casos que se reflejó en las estadísticas. EFE