Senadoras protestan contra el acoso sexual en discurso de Trump

Washington, Estados Unidos.

Varias congresistas demócratas estadounidenses se vistieron de negro para asistir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump el 30 de enero, en un gesto de solidaridad con las mujeres víctimas de abuso sexual.



Las congresistas imitan así a numerosas celebridades que hicieron lo mismo durante la ceremonia de los Globos de Oro el domingo pasado para protestar contra el acoso sexual.

La demócrata Jackie Speier invitó por Twitter a sus colegas demócratas y republicanos a vestirse de negro en solidaridad con las víctimas de "Hollywood, la política, el Ejército, la academia, etc".

La representante Bonnie Watson tambié invitó a usar un broche rojo en honor a Recy Taylor, una mujer afroamericana violada por un grupo de hombres blancos en la década de 1940 y mencionada por Oprah Winfrey en su épico discurso en los Golden Globe.



"Es inspirador ver a muchos miembros venir para honrar la memoria de Recy Taylor. El movimiento 'Me Too' no puede dejar de destacar las voces de las mujeres marginadas que se han expresado y han sido ignoradas", escribió en su cuenta de Twitter.

El discurso anual del presidente ante todos los congresistas, en hora central, es uno de lo momentos que marcan el inicio del año en Estados Unidos. En general, la oposición aprovecha la ocasión para enviar mensajes simbólicos.



El año pasado, por ejemplo, unos 40 congresistas demócratas se vistieron de blanco, un color que simboliza la defensa de los derechos de las mujeres, en el marco de la Marcha de las Mujeres organizada en varias ciudades, el día después de que Trump tomara posesión como presidente.