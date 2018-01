"La mejor manera de ganar al terrorista es no atemorizarse", Presidente de Ecuador

Quito, Ecuador.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró hoy que la mejor manera de ganar al terrorismo es "no atemorizarse" y apuntó que se han tomado las medidas necesarias para proteger a la población afectada ayer por el estallido de un carro bomba, que causó heridas leves a 28 personas en el norte del país.



En un acto público de entrega de unas casas a personas de escasos recursos en el sur de Quito, Moreno recordó que la madrugada de ayer, "por primera vez en la historia del país un coche bomba destruyó edificaciones en San Lorenzo", en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.



"Hemos tomado las medidas urgentes y necesarias para brindar la seguridad a la población de San Lorenzo y Eloy Alfaro, y cuidar nuestra frontera y dar solución integral a los afectados, con trabajo armónico de todos los ministerios involucrados", indicó el jefe de Estado.



Y agregó: "Tengan la certeza, aquellos que esconden su maldad en la perversidad que puede generar la oscuridad de la noche, que no vamos a atemorizarnos, no nos van a amedrentar".

"Para eso tenemos nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Ahora estamos en control total de la situación, la mejor manera de combatir y ganar a los terroristas es no atemorizarse", comentó Moreno.



Señaló que al igual que en las comunidades, la mejor manera de vencer a los violadores, a los ladrones, a los agresores, a los criminales "es no atemorizarse".



Indicó que la solidaridad plena en la comunidad es la que hace posible que se derrote "a este conjunto de sinvergüenzas que lesiona la sociedad".



Altos cargos del Gobierno, encabezados por el ministro del Interior, César Navas, y el fiscal general del Estado, Carlos Baca, se desplazaron hoy a la provincia de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador, para avanzar en el análisis la situación, en especial en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.



Moreno decretó ayer el estado de excepción en esas dos localidades con lo que se suspendieron, por sesenta días, los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, así como la libertad de tránsito y de asociación y reunión.

Según el jefe de Estado, el atentado, que destruyó el 95 por ciento de la edificación policial, y dañó 37 viviendas contiguas, fue un "acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano".



El fiscal general del Estado señaló ayer que el "acto de terrorismo" del sábado "tendrá una respuesta firme, decidida y sin ningún temor por parte de todas las funciones del Estado".



"Vamos a responder de una manera frontal, clara y sin ningún temor a estas actividades del crimen organizado, que se producen principalmente como represalias a las acciones que el Estado ha llevado adelante en los últimos años en el control de la frontera y de las actividades ilícitas como el narcotráfico", dijo.



Aseguró que "estas actividades del crimen organizado, estas actividades terroristas no conseguirán el propósito de atemorizar a un Estado que ante el bienestar del país está sólidamente unido para enfrentar este tipo de ataques". EFE