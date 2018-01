La reacción de los venezolanos con el primer "Facebook live" de Maduro

Caracas, Venezuela.



Comiendo mandarinas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se aventuró este sábado a su primera transmisión en vivo en Facebook como parte de su campaña a la reelección en las presidenciales, a celebrarse antes del 30 de abril.



Acompañado de su esposa, Cilia Flores, Maduro celebró estar conectado en su primer "Facebook Live" ante unos 14.000 espectadores, cientos de los cuales le escribieron, mientras él leía algunos mensajes.

"A pesar de los ataques de Rajoy, de Santos, de Trump yo soy un hombre humilde, de a pie, un hombre del pueblo (...) va a ser la victoria 23 de la revolución bolivariana", expresó en una transmisión de poco más de 12 minutos.

La publicación, horas después de transmitirse, reunía unos 10 mil Me Gusta y cerca de 4 mil Me Encanta, que quedaron muy atrás de la reacción más elegida: Me Enoja, que bordeaba los 50 mil clicks.

El líder chavista tuvo que volver a "maquillar" las reacciones de los usuarios cuando otro participante lo llamó desgraciado. Luego de leer el mensaje, dijo con una incómoda sonrisa que la persona lo había llamado "agraciado".

Va con todo asegura

Gobiernos de la Unión Europea y América demandan elecciones "transparentes" en Venezuela, luego de que la oficialista Asamblea Constituyente, que rige con poderes absolutos, ordenara comicios presidenciales en el "primer cuatrimestre".



Durante el Facebook Live, anunció que decidió "junto a las bases" legalizar al movimiento "Somos Venezuela para participar con tarjeta electoral en el proceso presidencial", sin aclarar cual sería el mecanismo de legalización.



"La compañera Delcy Rodríguez asume la conducción (...) vamos con todo, la diversidad del chavismo es nuestra fortaleza. El chavismo es una fuerza democrática", expresó.



La tarjeta de Somos Venezuela se sumará a la del partido de gobierno, el PSUV, y a la del llamado Gran Polo Patriótico, para impulsar la reelección de Maduro.



El anuncio de Maduro coincide con un proceso de reinscripción ante el poder electoral -27 y 28 de enero- de los dos principales partidos de la oposición, ordenado por la Constituyente como requisito para optar a las presidenciales.



Mientras leía comentarios, un usuario le escribió: "Venezuela tiene hambre", a lo que Maduro respondió: "Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo".



La oposición acusa a Maduro de la debacle económica del país petrolero, que sufre hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas. El Fondo Monetario Internacional prevé para 2018 una caída de 15% del PIB y una inflación de hasta 13.000%. AFP