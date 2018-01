Partido de López abandona diálogo por "incumplimientos" de Gobierno de Maduro

Caracas, Venezuela.

El partido político venezolano Voluntad Popular (VP), del opositor privado de libertad Leopoldo López, anunció hoy que abandonará la mesa de diálogo político en República Dominicana debido a "incumplimientos" del Gobierno de Nicolás Maduro en el proceso de negociación.



"Ante incumplimientos del régimen de Maduro y convocatoria a elecciones anticipadas por la fraudulenta ANC, NO PARTICIPAREMOS en reunión del 29 en RD", indicó en Twitter el diputado por VP Luis Florido, que ha venido participando como negociador de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Este anuncio se produce minutos después de que la alianza antichavista emitiera un comunicado para informar que sí acudirá el lunes a la reanudación de las conversaciones en Santo Domingo.



"Ratificamos nuestro compromiso unitario de todos los que se oponen a la dictadura del hambre y la corrupción", agregó Florido en la red social.

Además: El Constitucional español impide una investidura a distancia de Puigdemont



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, conformada solo por oficialistas y no reconocida por la oposición y numerosos gobiernos, decretó esta semana que las presidenciales se harán en el primer cuatrimestre y no a finales de año como generalmente ocurre en el país.



El órgano plenipotenciario decretó además que cinco partidos opositores, entre ellos la MUD, debían revalidar su nómina de militancia este fin de semana para poder participar en los comicios presidenciales.



Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó el jueves excluir del proceso de validación a la MUD para "evitar la doble militancia".



Voluntad Popular decidió no acudir a estas jornadas por lo que quedará "autocancelado" como partido político, según dijo la rectora electoral Tania D' Amelio.



Estas últimas decisiones de las instituciones venezolanas han sido criticadas por numerosos gobiernos, que han adelantado su rechazo a los venideros comicios presidenciales en Venezuela, tal y como están planteados hasta ahora.



En el tema de las votaciones, la MUD pide en el diálogo, entre otros aspectos, la renovación de autoridades del CNE, observación internacional de los comicios, garantizar el derecho a votar de los venezolanos en el exterior, levantar las inhabilitaciones a sus dirigentes y reglas equitativas para la propaganda y campaña.EFE