Hallan submarino de Escobar que esconde "fortuna" de $70 mil millones

Londres, Inglaterra.

Dos exagentes de la CIA afirman haber encontrado un narcosubmarino que pertenecía al legendario capo colombiano, Pablo Escobar.

Según los informes de inteligencia, en ese submarino, el capo podría haber escondido una fortuna que ronda los 70.000 millones de dólares.

El líder del cártel de Medellín, abatido el 2 de diciembre de 1993, utilizaba los submarinos para evadir los controles marítimos y transportar toneladas de cocaína desde Colombia hacia Puerto Rico, desde donde eran enviadas en lanchas hacia Florida, Estados Unidos.

Doug Laux y Ben Smith, exagentes de la CIA, documentaron la búsqueda de la nave en el programa "Diving For The Wreck Of Escobar's Submarine" (Buceando por los restos del submarino de Escobar), que fue emitido esta semana por el canal Discovery UK.

Las imágenes muestran a los dos agentes buceando en las profundidades de una locación desconocida en las costas de Colombia, donde encontraron algunos restos de la nave del otrora capo más rico del mundo.

Lea más: El presagio de Pablo Escobar a 24 años de su muerte

El submarino ha permanecido en las profundidades durante décadas, según testigos entrevistados por Laux y Smith.

Los exagentes afirman que lograron encontrarlo gracias a una reciente tormenta que movió la arena en el fondo del mar. Sin embargo, los buzos alegan que no encontraron la fortuna que buscaban, ya que el relieve oceánico podría haber provocado el desplazamiento de objetos y partes del submarino, por lo que continuarán con la expedición.

Varios medios afirman que Escobar escondió su fortuna en diferentes partes de Colombia. En 2009, las autoridades de ese país hallaron 8 millones de dólares ocultos en un laboratorio de cocaína en la selva colombiana.