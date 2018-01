Masajes, licores y lentes de $3,000: Los lujos que Jimmy no quiere pagar con su sueldo

Ciudad de Guatemala.

Masajes, ropa deportiva, pastillas para el aliento, gafas de marca, whisky o ron, son algunos de los gastos que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, imputó al Estado durante 2017. Más de 40.000 dólares en "lujos y regalos" que han indignado a una población empobrecida.



La investigación, revelada esta semana por el periódico local Nuestro Diario, muestra como el presidente guatemalteco, el mejor pagado de toda Latinoamérica con un salario mensual de 146.000 quetzales (casi 20.000 dólares), cobró al Estado artículos de uso personal y regalos.





Entre los productos hay ropa deportiva (gorras de golf, medias para correr, camisetas y pantalones), vitaminas, unas gafas de 21.900 quetzales (casi 3.000 dólares), champú para el cabello o un servicio de lavandería de 28.940 quetzales (unos 4.000 dólares).



Pero en las facturas también se observan diversos obsequios que realizó Morales. Entre ellos hay varias botellas de whisky (una de ellas costó 500 dólares), flores por más de 6.800 dólares, libros o cuadros.





Estos gastos erogados al Estado, de más de 40.000 dólares, han causado estupor en una población empobrecida -más de la mitad están en esta condición- y en un país dónde el salario mínimo apenas supera los 400 dólares.



Cuestionado hoy por la prensa acerca de los "lujos y regalos", el mandatario pidió que cualquier información al respecto sea dirigida a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). "¿Usted no se pregunta por qué le entregan ese par de gafas?", le preguntó un periodista al presidente, a lo que contestó: "A mí me las entregan, ¿Usted cree que yo ando buscando ese tipo de preguntas?".



Previo a que confrontara a los periodistas que buscaban respuestas por esos gastos, Morales indicó que esos gastos no tiene porque "pagarlos" de su salario.



Según el vocero presidencial, Heinz Hiemann, el presidente "no le solicitó nada de esto a la SAAS", por lo que dicha entidad deberá responder ante la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Uno de estos gastos, confirmó Hiemann, por 14.819 quetzales (2.018 dólares) en ropa deportiva fue para "atender una invitación del embajador de los Estados Unidos, Luis Arreaga, para jugar tenis".



El Gobierno justificó estos gastos, considerados como "imprevistos", asegurando que "son legales", amparados por las facturas correspondientes, y argumentó que responde a la necesidad de cuidar la imagen del presidente.



"Los anteojos -que costaron casi 3.000 dólares- se compraron porque estamos hablando de quien representa al país", por lo que "tenemos que tener la imagen presidencial a un nivel alto", dijo el titular de la SAAS, Orlando Ramírez, sobre estas compras para Morales. EFE