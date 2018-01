La Mara Salvatrucha se expande a Australia

Sídney, Australia.



La banda criminal hispana Mara Salvatrucha (MS-13) se ha infiltrado en Australia, según una investigación judicial estadounidense, aunque otros expertos creen que se trata de iniciativas individuales y no organizadas.



"La inteligencia criminal que se maneja (..) indica que hay presencia de la Mara Salvatrucha en Australia", dijo a Efe el experto en seguridad César Álvarez, de la Universidad Charles Sturt.



"Sin embargo, esto hay que abordarlo con mucho cuidado porque esta mara no opera como organización jerárquica ni está bien estructurada", precisó.



El experto cree que los lazos de la mara con Australia no son "demasiado fuertes" y que es probable que cualquier incidente sea "aleatorio" y perpetrado por "muchachos con historial de delincuencia o problemas de violencia que buscan asociarse a esta organización sin necesariamente formar parte de ella".



La alerta en Australia se activó el pasado fin de semana con el arresto en Estados Unidos de 17 presuntos miembros de la banda, contra los que la fiscalía de ese país presentó cargos de homicidio y narcotráfico, tras una investigación iniciada en mayo pasado.



"Hemos destapado una red estructurada de las operaciones de la MS-13 en Nueva Jersey, Maryland, Virginia, Texas, desde una prisión de Misisipi, y en países en todo el mundo incluido México, Colombia, Corea del Sur, Francia, Australia, Perú, Egipto, Ecuador y Cuba", dijo la fiscal de un distrito de Nueva York, Madeline Singas.



La MS-13, que nació entre los inmigrantes salvadoreños en EEUU para responder a las bandas mexicanas, se hizo notoria en Los Ángeles en la década de 1980, y desde entonces se ha extendido a varios continentes, aunque las autoridades creen que es dirigida desde Centroamérica.



El primer rastro en Australia de la organización - dedicada a la extorsión, trafico de drogas y que se caracteriza por su violencia - se detectó en 2015, cuando el grafiti que utiliza como firma apareció en la puerta de un garaje en la playa Bondi, en Sídney.



"El ambiente criminal global hoy en día es complejo y no tiene fronteras. Los grupos criminales están activos a niveles locales, nacionales e internacionales", añadió la Policía.



Un portal de internet, encabezado con el lema "hermandad para la libertad, poder, control y venganza", asegura ser el sitio oficial de la MS-13 en Australia, donde a la banda se le atribuyeron vínculos con grupos de moteros con los que buscaría hacerse con el negocio de la droga.



"Falso. No MS en Aus (tralia)", escribió en un foro Mick Islam, un supuesto veterano motero que asegura que en 16 años ha podido conocer a la mayoría de las pandillas del país.



En cambio, el responsable de la supuesta página de MS-13 en Australia, identificado como el "Kaótico", dijo en un correo electrónico a Efe que la banda tiene alrededor de medio centenar de miembros en cada uno de los principales estados del país.



El "Kaótico" aseguró que la Salvatrucha australiana se originó en un barrio de Adelaida y está compuesta principalmente de latinos y australianos, además de algunos integrantes asiáticos y de otras nacionalidades.



"Actualmente la MS-13 no es un grupo organizado a nivel nacional, solo opera separadamente a nivel regional y como se ve en internet estamos vinculados a El Salvador y Estados Unidos", acotó.

Si bien hay algunos miembros en la cárcel, según el marero, el objetivo de la pandilla es "proteger" sus intereses.



Según César Álvarez, los supuestos mareros buscarían integrarse o asociarse a las redes de venta de cocaína en Australia, un lucrativo negocio que genera unos 160.000 dólares (unos 130.000 euros) por cada kilo de esta droga.



Con la eventual llegada de una treintena de centroamericanos como parte de un acuerdo con EEUU y el reciente aumento de la delincuencia en Australia atribuida a jóvenes africanos, Álvarez llamó a no estigmatizar comunidades étnicas que tanto han contribuido en el país.