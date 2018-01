Tensión por inmigración en Congreso de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.



Legisladores de Estados Unidos negocian a contrarreloj un acuerdo que evite al presidente Donald Trump la vergüenza de una parálisis del gobierno federal, en medio de presiones para incluir en el nuevo presupuesto la regularización de los “dreamers”.



De no alcanzarse un acuerdo sobre el gasto antes de hoy a la medianoche, se producirá un cierre del gobierno y algunas dependencias oficiales pueden tener que despedir a su personal no esencial por falta de fondos.



A cambio de votar el presupuesto que aumenta el gasto militar, muchos demócratas piden regularizar a unos dos millones de “dreamers” (soñadores), jóvenes que ingresaron ilegalmente a EEUU cuando eran niños. Pero los republicanos proponen en su lugar un proyecto de ley temporario que autorice el gasto hasta mediados de febrero y renueve por seis años el programa de salud pública para niños pobres (Cchip), amenazado por la reforma del seguro de salud. La minoría demócrata puede bloquear todo en el Senado, donde es necesaria una mayoría calificada de 60 votos en un total de 100.



El presidente Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad de su gobierno, anunció en septiembre que el 5 de marzo expirará totalmente el Daca.



Públicamente, los republicanos se han mostrado de acuerdo en resolver la situación de los “soñadores”, que han quedado en el limbo y desde marzo podrán ser deportados. Pero el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no parece listo para someter una reforma migratoria a votación hasta que Trump no aclare su posición. “Estoy buscando algo que Trump apoye, y aún no ha indicado qué es lo que está dispuesto a firmar”, dijo McConnell.