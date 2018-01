EEUU: Senadores alcanzan acuerdo para proteger a "dreamers"

Washington, Estados Unidos.

Seis senadores estadounidenses de ambos partidos dijeron hoy haber alcanzado un acuerdo para proteger de la deportación a los jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" y reforzar al tiempo la seguridad fronteriza, pero la Casa Blanca no parece haber aceptado por ahora ese arreglo.



"Llevamos cuatro meses trabajando y hemos llegado a un acuerdo de principios" para proteger a los "soñadores", indicaron en un comunicado los senadores republicanos Lindsey Graham, Jeff Flake y Cory Gardner; y los demócratas Dick Durbin, Robert Menéndez y Michael Bennet.



No obstante, poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo a los periodistas que todavía no se había alcanzado un acuerdo con el Congreso sobre inmigración, aunque ese objetivo está "cerca".

Noticia en desarrollo...