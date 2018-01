"Dreamer" que demandó a Trump por DACA pide aprovechar oportunidad

Los Ángeles, California.

Dulce García, una de las "soñadoras" que demandó al Gobierno de EUA por poner fin a la Acción Diferida (DACA), recomendó hoy a los jóvenes beneficiados que no lograron renovar este amparo migratorio que aprovechen la decisión judicial de este martes de revivir parcialmente este programa.



"Deben tomar ventaja ya, buscar asesoría y hacer este trámite. Por lo menos estamos ganando dos años y más de 15.000 jóvenes habían perdido la protección y ahora podrían obtener esta renovación", destacó García, de 34 años y abogada de profesión.



El juez federal de San Francisco William Alsup ordenó este martes a la Casa Blanca que acepte renovaciones de DACA hasta que se hayan resuelto todos los desafíos legales pendientes sobre este programa puesto en marcha en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a unos 800.000 "soñadores".



Sin embargo, no pide al Gobierno del presidente Donald Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa.



García, oriunda de Cuernavaca (México), augura que el Gobierno apelará la decisión del juez californiano, aunque consideró que esta medida da un "nuevo impulso" a la lucha de los "dreamers".



La joven indocumentada confió en que el fallo judicial contribuya a que se alcance un acuerdo político en Washington y que este no "perjudique a otros inmigrantes".

El propio presidente anunció el 5 de septiembre de 2017 el fin de DACA y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para que solucione la situación migratoria de los "soñadores", pero ha condicionado cualquier ley sobre ese tema el refuerzo de la seguridad fronteriza y el combate a la inmigración ilegal.



Tras el anuncio de la Administración Trump de rescindir el amparo migratorio, seis "soñadores" interpusieron una demanda contra el Gobierno y sus acciones al considerar que esta decisión violaba los derechos constitucionales de los beneficiados.

Desde el anuncio de Trump de cancelar DACA, el 5 de septiembre de 2017, unos 120 jóvenes indocumentados pierden cada día este amparo migratorio, que les da además un permiso de residencia y trabajo, cifra que aumentaría a un millar a partir del 5 de marzo. EFE