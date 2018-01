Examen médico de Trump no incluirá revisión psiquiátrica, dice la Casa Blanca

Washington, EUA.



El examen médico al que se someterá el fin de semana próximo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no comprenderá una revisión psiquiátrica, dijo este lunes la Casa Blanca, en momentos en que detractores del mandatario dudan abiertamente sobre su salud mental.



"No", se limitó a responder Hogan Gidley, portavoz del Ejecutivo estadounidense a bordo del Air Force One, sin otras precisiones. "Está chispeante como un rayo", aseguró.



De 71 años de edad, el mandatario estadounidense será examinado el viernes en el hospital militar de Walter Reed, en la cercana periferia de Washington, y los resultados de los análisis serán difundidos públicamente, señaló la Casa Blanca.



Durante la campaña electoral de 2016, Trump había publicado un correo de su médico, Harold Bornstein, en el cual se establecía su "excelente estado" de salud.



El mismo especialista había asegurado a fines de 2015 que si Trump resultara ganador en las elecciones presidenciales sería "el individuo más sano nunca antes" electo para llegar a la Casa Blanca.



Al reaccionar a la publicación de un libro de gran éxito editorial en el que se cuestiona su estado mental y su capacidad para gobernar, Trump autoelogió en Twitter la semana pasada sus facultades intelectuales y se calificó como "un genio muy estable". AFP