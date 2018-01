Asesinan a periodista durante un asalto en la Ciudad de México  

Ciudad de México.

El periodista mexicano José Gerardo Martínez, editor del diario El Universal, murió hoy a causa de una herida de bala que sufrió al ser asaltado para robarle, informaron la Procuraduría General de Justicia (fiscalía) de Ciudad de México y el propio rotativo.



La Procuraduría indicó en un comunicado que ha abierto una investigación por el homicidio de un empleado de un medio de comunicación que fue agredido con un arma de fuego la madrugada de este sábado en la colonia Ajusco, delegación (demarcación territorial) de Coyoacán, en el sur de la capital mexicana.



Agregó que, conforme a las indagatorias iniciadas a raíz de la notificación médica del hospital donde fue ingresado con vida el periodista, "se sabe que el móvil de los hechos fue un robo".



La institución precisó que a las 04.25 hora local (10.25 GMT) agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México fueron alertados de que en la esquina de las calles Nahuatlacas y Nezahalcóyotl se encontraba tirada la víctima.





De acuerdo con el comunicado oficial, Martínez dijo a los agentes que dos individuos lo habían agredido con un arma de fuego para despojarle de sus pertenencias. Los policías trasladaron al hombre a un hospital, donde murió más tarde.



La Procuraduría General de Justicia capitalina anunció que "continuará con las investigaciones, ubicando a posibles testigos y analizando el material de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el fin de esclarecer el ilícito y evitar la impunidad".



Por su parte, El Universal, un periódico de circulación nacional, identificó a la víctima como José Gerardo Martínez Arriaga, editor de la agencia de noticias del diario, de 35 años de edad. Añadió que el periodista acudió a un tianguis (mercado ambulante) a comprar juguetes cuando fue víctima de la agresión.



El rotativo precisó que los agentes policiales llevaron al comunicador a un hospital con una herida de bala en la parte derecha del abdomen, y que, aunque entró en quirófano, falleció mientras era operado debido a la gravedad de la lesión.



"Si bien, a falta de investigaciones más amplias, el crimen no parece estar ligado a su labor periodística, no deja de ser un asesinato que toca a esta empresa y a estas páginas en lo más profundo", sostuvo el diario.



Señaló asimismo que "el año pasado 12 periodistas fueron asesinados en México por su actividad profesional", y que el gremio no es ajeno a "la realidad violenta que vive el país, pues el año 2017 cerró como el más violento en dos décadas".



La profesión de periodista que se ha convertido en una de las más peligrosas de México.



Con los 12 casos de 2017 se llegó a la cifra de 39 asesinatos de periodistas desde que comenzó la presidencia de Enrique Peña Nieto: cuatro en 2013, cinco en 2014, siete en 2015, once en 2016 y doce en 2017.



Por otro lado, según datos oficiales, hasta noviembre hubo 23.101 homicidios dolosos en México, convirtiendo a 2017, aun sin los datos de diciembre, en el año más violento para la nación latinoamericana en dos décadas. EFE