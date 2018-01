Mata a su novio a tiros y deja mensaje en Instagram

Redacción.



Nahir Galarza, una joven de 19 años, confesó haber matado de dos balazos a su exnovio Fernando Pastorizzo en la ciudad de Gualeguaychú, ciudad del este de Argentina, cerca de la frontera con Uruguay.



El padre de ella habló ante varios medios y aseguró que su hija no es un monstruo, aunque no justifica lo que hizo. Afirmó además que esta debió tener "sus razones".



“Mi hija es una chica que no tiene el perfil de ser nada de lo que se cree, ni siquiera fuma, nunca tuvo problemas de adicción. Fue educada dentro de lo mejor que se le puede dar. Hace mucho tiempo se habían peleado con el novio (...) tenía la entrepierna lastimada y estaba golpeada”, dijo Marcelo Galarza, quien es policía y dueño del arma homicida que habría sido usada por la joven.

Fotografía de la joven que asesinó a su novio.

Los periodistas le preguntaron al padre acerca de cómo era la relación entre Nahir y Fernando, y este dijo:

“El chico ni siquiera hablaba con nosotros y le decíamos que él viniera a casa a cenar y no quería. Lo que sí puedo decir que un día fue a rendir un examen y tuvo 100 llamadas telefónicas y hay testimonios de que la golpeaba. No la estoy justificando, sólo quiero saber qué paso y creo que el teléfono que se secuestró es importante para que se determine qué fue lo que pasó”.

El menssaje que le dejó la joven en Instagram.

La joven Nahir se presentó ante la Policía acompañada por su padre y su abogado Víctor Rebossio para revelar su participación en el homicidio del joven de 21 años hallado muerto.



Ahora mismo se encuentra internada en el área de psiquiatría de un hospital de Gualeguaychú. Después de cometer el asesinato, la chica, de origen uruguayo, compartió una imagen con un mensaje en Instagram en el que confiesa su amor por su pareja.



“Cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel”, escribió y adjuntó una imagen de ambos besándose.