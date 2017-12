Guatemala defiende decisión sobre Jerusalén

Ciudad de Guatemala.



El Gobierno de Guatemala defendió ayer la medida “soberana” de trasladar la embajada en Israel a Jerusalén, tras estimar que no afectará la relación bilateral con otros países al alinearse con la propuesta de Estados Unidos. “Yo esperaría que no (se afecte la relación bilateral) porque son decisiones de política exterior y decisiones soberanas de Guatemala”, afirmó la canciller Sandra Jovel.



“En todo caso, nosotros estamos atentos a poder conversar con los países que así lo consideren, pero creería que no debería de haber ningún problema con otros países”, agregó Jovel, tras preguntas sobre si las relaciones exteriores del país podrían verse afectadas por el anuncio hecho por el presidente Jimmy Morales.



En tanto, el Gobierno israelí reveló que está en contacto con “al menos diez países” que también estudian trasladar sus embajadas a Jerusalén luego de que EUA reconociera la ciudad como capital de Israel, afirmó la viceministra de Relaciones exteriores Tzipi Hotovely. “Estamos en contacto con al menos 10 países, algunos de ellos en Europa” para abordar los traslados, dijo.