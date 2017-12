Descubren nuevos nexos de Kuczynski en caso de Lava Jato

Lima, Perú.



Tras salvarse de la destitución por ocho votos en el Congreso, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, protagoniza un nuevo escándalo de corrupción. El legislador opositor, Mauricio Mulder, reveló ayer que Kuczunski tiene más contratos con empresas brasileñas vinculadas a la investigación Lava Jato.



Mulder, del partido Aprista, aseguró que “van a salir más documentos” sobre la supuesta vinculación de Kuczynski con la firma brasileña Odebrecht, que motivó el pedido de destitución del magnate peruano. “Hay un montón de cosas. Su vinculación no es solo con Odebrecht, sino también con Andrade Gutierrez y OAS. Casi no hay área donde no hayan estado las empresas que maneja el holding de Kuczynski, (Gerardo) Sepúlveda, etc”, declaró Mulder al diario Perú21.



El parlamentario, quien votó a favor de la destitución presidencial, insistió en que Kuczynski mintió porque sí tiene vinculación con Odebrecht y las otras empresas brasileñas, a través de su empresa financiera Westfield Capital. Según Mulder, Kuczynski debe responder a la comisión parlamentaria que investiga el Lava Jato en Perú.