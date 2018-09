Expresidente Lobo Sosa sale en defensa de su esposa Rosa Elena

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente de Honduras (2010-2014) Porfirio Lobo Sosa dijo este martes que la justicia le continúa violentando el derecho a defensa a su esposa, la exprimera dama Rosa Elena de Lobo.



A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario dijo que le siguen violentando su Derecho de Defensa, un Derecho Humano y Constitucional. El Debido Proceso no es respetado: -La Juez la acusa por un delito que la Fiscalía no acusa. La Fiscalía acusa por un delito que la Corte de Apelaciones ya la absolvió".



El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción programó la audiencia de proposición de medios de prueba en el proceso judicial que se le sigue a la ex primera dama y dos imputados más. La evacuación de medios probatorios se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, según informaron autoridades del Poder Judicial.



La esposa del expresidente y los otros dos imputados Saúl Escobar y Mauricio Mora son acusados de los delitos de apropiación indebida y fraude en perjuicio de la administración pública.