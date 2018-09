“Cachiro” Devis Leonel intentó asesinar a Nájera en 6 ocasiones

Tegucigalpa, Honduras

La defensa del diputado Fredy Renán Nájera Montoya envió una carta de ocho páginas al juez Paul G. Gardephe para rebatir los argumentos que planteó la Fiscalía Federal en Nueva York, al solicitar que se deniegue la presentación de los cuatro testigos que se proponen para el juicio contra el hondureño. Además, cuestionan al testigo principal del Gobierno norteamericano, Devis Leonel Rivera Maradiaga, por tener un historial delictivo.

Víctor Rocha plantea que no tienen fundamento las alegaciones que hace la Fiscalía, al cuestionar un medio de prueba que es clave en el proceso legal que en contra de Nájera se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Para saber 1-El 18 de enero de 2018 fue acusado Comunicación girada por la Corte refirió los tres cargos contra el parlamentario.

“Se está acusando a la defensa de no haber estado en contacto con los cuatro testigos que se proponen. Esta es una ridícula acusación. Se cuestiona el esfuerzo de la defensa.

El abogado del Gobierno no está y no ha proporcionado información de identificación en cuanto a sus testigos, pero espera que la defensa lo haga. Nuestros testigos no viajan ni viajarán a los Estados Unidos debido a un temor fundado de represalias y discriminación hacia ellos y sus seres queridos. Los nombres de estos testigos han penetrado la prensa en Honduras”, refiere el escrito presentado el pasado 1 de septiembre.



Cuestionan al “Cachiro”

Para la defensa de Nájera, no es posible que el principal testigo contra el acusado sea quien intentó matarlo seis veces y logró herirlo una vez. “El testigo del Gobierno ha admitido 78 asesinatos y numerosas personas heridas o mutiladas, pero la verdad es que él puede ser responsable no de cientos, sino de miles de asesinatos. Los testigos tienen conocimiento personal de los actos y la conducta del principal testigo del Gobierno”, explica Rocha en la fundamentación que formuló para insistir en que se admitan a los cuatro declarantes propuestos. En ese escrito, Rocha también señala que la Fiscalía está sugiriendo de “manera errónea” que los cuatro no pueden ser considerados responsables o expuestos a un enjuiciamiento por perjurio si hacen declaraciones.

“Esta declaración es descaradamente falsa. Al igual que con todos los testimonios, incluida lo que establece la Regla 15, se requiere que un testigo preste un juramento por el cual juren decir la verdad. El juramento impone el deber de decir la verdad”, dice el defensor en la carta al juez para que acepte a los testigos y declaren en la Embajada de Estados Unidos, tal como ha solicitado el diputado Nájera.



Propuesta de la defensa. El abogado de la defensa propone que las declaraciones se tomen en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Honduras, en una fecha y hora acordada por las partes.

Dato Nájera se presenta voluntariamente ante la Corte de Nueva York para iniciar su proceso legal por supuesto tráfico de drogas.

Una oferta que asegura la defensa ha resultado “repugnante para el Gobierno. Estos testigos han aceptado comparecer voluntariamente y todos han acordado que sea en la Embajada de Estados Unidos, que es un lugar aceptable para que se realicen sus declaraciones, pero la Fiscalía ha expresado preocupaciones de seguridad sobre este viaje citando a un aviso de viaje del Departamento de Estado de los Estados Unidos alertando sobre la peligrosidad.

Al final, después de especificar la serie de circunstancias por las que es vital para la defensa la comparecencia de los cuatro testigos, refiere que el acusado debe enfrentarse a un juicio justo y por lo tanto “es primordial el otorgamiento de estas declaraciones, por lo que respetuosamente pido que este tribunal otorgue la moción instantánea para aceptar a los testigos”.