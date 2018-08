La supervivencia de la lengua pech: “salió de nosotros y regresó escrito”

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras es un país que, en el campo lingüístico, tiene muchos aportes por develar. Aunque la lengua oficial es el español, en el territorio nacional existen otras lenguas como la misquita, garífuna, tol, tawahka y la pech, estas tres últimas se hallan en estado crítico, es decir, están por desaparecer.

También se conoce de otras lenguas como la lenca y la chortí que se hablaron en el país. En el caso de la lenca, hay diferentes estudios que sustentan su desaparición, entre ellos están las investigaciones del ex catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y doctor en filología románica, Atanasio Herranz, y las de lingüistas extranjeros.

El chortí, que pertenece a las lenguas mayenses, aún se habla en Guatemala.

Claudine Chamoreau, lingüista francesa, e integrante del Centro Francés de Investigación Científica y directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), presentó ayer la conferencia “Del oral al escrito” sobre la lengua pech, la cual forma parte de la familia lingüística Macro-Chibcha proveniente de Suramérica.

La lingüísta francesa, Claudine Chamoreau.

El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, fue el lugar en donde la investigadora francesa expuso su trabajo filológico.

Durante unos seis años, Chamoreau ha visitado las distintas comunidades de la etnia pech que se encuentran en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios y Colón.

“Cuando yo llegué a la comunidad pech, mi objetivo era realizar la documentación: grabar cuentos y cuestionarios en pech, luego traducirlos y analizarlos. Yo busco construir una gramática sobre esta lengua ya que no existe”, empezó su conferencia la lingüista francesa.

Cabe indicar que también apreció la aceptación de algunos miembros de esta comunidad que se interesaron por el proyecto, y que a la vez eran conscientes de que su lengua se estaba perdiendo.

Se estima que la lengua pech tiene unos 500 hablantes: un 80 % tiene más de 60 años, y entre ellos existen personas que sólo hablan el pech.

Según la investigadora, debido a que la mayoría de hablantes son personas mayores, es posible que dentro de tres o cuatro generaciones, la lengua ya no se hable.

“Es difícil trabajar con una lengua que nunca se ha escuchado y que no tiene nada escrito. Hay que escuchar a los hablantes, transcribir y preguntar palabra por palabra qué significa. Es un trabajo muy largo. Fueron meses de trabajo de campo. Fue un choque para mí escuchar a la gente decir -nuestra lengua no se escribe-. Y más al saber que mucha gente no sabe leer ni escribir en español."

De acuerdo a la filóloga, poco a poco se ha ido mejorando el proyecto hasta el punto en que ya se logró la publicación de dos libros de relatos sobre la cosmogonía pech en su lengua. Es conveniente destacar que dichos textos están traducidos al inglés, francés y español. Y que hay otros dos libros pendientes por publicar a finales de este año.

Chamoreau relató que una de las particularidades de esta lengua es que a diferencia de las otras habladas en el país, esta tiene pocos préstamos del idioma español; aunque si del náhuatl.

Durante el trabajo de campo se logró evidenciar un conflicto lingüístico referente a las variantes dialectales del pech, fenómeno que se halla en todas las lenguas habladas en el mundo.

-Variantes-

Una en la Mosquitia en donde hay 5 hablantes, otra en Dulce Nombre de Culmí, Olancho (considerada evolucionada), y otra en Gracias a Dios, cuya sintaxis y vocabulario es distinto a las demás y la cual, según los residentes de esta zona, es la "buena lengua" porque se transmite.

Claudine apunta que esto generó una polémica, ya que todos aseguraban que su variente dialectal era la correcta; pero luego, uno de los hablantes colaboradores definió el fenómeno lingüistico como "riqueza", fue entonces cuando todos se pusieron de acuerdo y se definió el proyecto pech en la que fueron investigadas las tres variantes.

En definitiva, el trabajo de Chamoreau es una investigación trascendental en el campo lingüistico hondureño y viene a fortalecer no sólo la lengua de esta etnia si no también su cosmogonía. Este proyecto servirá para incentivar a los estudiantes e investigadores del área de las humanidades que realizan indagaciones de las lenguas habladas en Honduras.

Imagen de los dos primeros textos publicados. Fotografía tomada de https://blogs.soas.ac.uk

