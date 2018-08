Presidente Hernández no participará en inicio del diálogo nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, no participará este martes en la instalación del diálogo que busca superar la crisis en Honduras surgida por el presunto fraude en las elecciones generales de 2017, informó hoy una fuente oficial.

"El presidente de la República tiene la obligación y el deber de gobernar el país, son decenas de compromisos diarios que él tiene, y sentarse a la mesa de diálogo significa dedicarle muchas horas de trabajo", dijo el ministro de la Presidencia hondureña, Ebal Díaz, tras ser consultado sobre la participación de Hernández en la instalación del proceso.

Enfatizó que el gobernante hondureño "no tiene ese espacio de tiempo en la agenda" para asistir a la instalación del diálogo, pero, dijo Díaz, que eso "no quiere decir que no le interese el tema".

El representante de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, afirmó hoy que el diálogo para superar la crisis en Honduras surgida por el presunto fraude en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017 se instala este martes.

Díaz indicó a medios locales de prensa que él representará a Hernández en el diálogo nacional, que será moderado por expertos de la ONU y en el que participarán además representantes de los partidos Nacional (en el poder) y Liberal y del excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.

Según Nasralla, el Tribunal Supremo Electoral hizo un fraude para que los comicios fueran ganados por el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al frente del Partido Nacional.

"Con entusiasmo y expectativas esperamos que este foro de conversaciones lleve a acuerdos concretos que permitan la reconciliación de la familia hondureña", manifestó Díaz.

El ministro de la Presidencia aseguró que el Partido Nacional tiene a su bancada en el Congreso Nacional "comprometida en apoyar los acuerdos que se alcancen", pero también el Partido Liberal se ha comprometido a que sus diputados van a estar representados en las mesas, lo mismo que los partidos minoritarios.

Destacó, además, la importancia de que el Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador es el expresidente hondureño Manuel Zelaya, participe en el diálogo.

"Ya es tiempo que nos sentemos a trabajar, dejemos atrás las diferencias porque Honduras lo merece y sacar acuerdos productivos por el bien de todo el país", explicó. EFE