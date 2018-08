Madre hondureña recibe cadáver equivocado de su bebé

Tegucigalpa, Honduras.



Un hecho confuso se produjo la madrugada de este miércoles en la morgue del Ministerio Público de Tegucigalpa, cuando empleados entregaron un cuerpo equivocado a una familia.



Así lo denunció Zayra García, madre de una bebé de 11 días, que falleció -a causa de una neumonía- el lunes por la noche en la sala materno infantil del Hospital Escuela Universitario.



El cuerpo de la pequeña ingresó a la morgue capitalina en horas de la tarde del martes, por lo que García procedió con el papeleo legal para retirar el cadáver de su hija.



Llegó la noche y con ella la espera terminó para Zayra, quien previo a retirarse rumbo al municipio de San Lorenzo, Valle, decidió ver a su bebé; y fue allí cuando se percató que le entregaban un cuerpo equivocado, por lo que se negó a llevarse la niña que le daban.



"Ya estaba todo el papeleo, se identificó y cuando lo estaban dando (el cadáver) no era el cuerpo de la niña", dijo la madre y explicó que su bebé tenía 11 días de nacida y la que le daban tenía menos porque "mi niña ya había botado el ombligo y ella (la otra niña) estaba con el ombligo; la mía la remitieron del hospital de San Lorenzo y viene con franelas del neonato, solo viene con pañales desechables, la niña que me dieron allí viene con ropa, lo cual no tenía la mía".



García consultó a los empleados de Medicina Forense si habían más niñas para identificar a las otras; lo hizo, pero no le dieron a su bebé.



Se conoció que el otro cuerpo es el de una bebé procedente de Comayagua que también ingresó a la morgue el martes.



Ahora las familias dolidas tendrán que esperar un nuevo llamado pues se procederá a la identificación científica por ADN, un proceso más riguroso que podría tardar varios días.



Por su parte el personal del Ministerio Público no dio explicaciones del incidente.