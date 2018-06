Sociedad Civil defiende libertad religiosa mediante plantón en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Diversas organizaciones de sociedad civil como la Asociación de Padres de Familia Honduras (Apafah), Foro de Libertad de Religión y Culto (Folire), Movimiento Cívico Honduras (Mocih), organizaciones educativas, gremiales, religiosas, padres de familia, estudiantes, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el Estado Laico y la Educación Laica protestan pacíficamente en un plantón en el Parque Central de San Pedro Sula.



El plantón tuvo por objetivo pronunciarse pacíficamente por la defensa de sus libertades, el Estado laico y la educación laica, que son garantía de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y religión. En otras palabras, afirmar que el Estado laico, no viene a quitar a Dios de la sociedad, viene a respetar la diversidad religiosa y la fe de cada ciudadano.



Para Apafah), Folire y Mocih, la moción de la lectura de la Biblia obligatoria en la educación pública, es inconstitucional y atenta contra el Estado Laico y la Educación Laica.



El Estado no debe obligar mediante una ley a leer la Biblia en las escuelas y colegios públicos, ni a imponer una confesión de fe, en las escuelas públicas, sostienen.



Fredy Osorio Presidente del Mocih dijo que la moción, “aparentemente es buena”, pero su trasfondo de ninguna manera lo es, ya que promueve la imposición de un binomio religioso (Confraternidad Evangélica de Honduras- Iglesia Católica) a nuestros hijos, lesionando su derecho a la libertad de pensamiento, atentando contra el Estado laico y la educación laica.



Agregó: “¿Qué es el estado laico? En un sentido estricto es la separación total y absoluta del estado en asuntos religiosos y viceversa, un Estado laico garantiza y protege la libertad de creer o no creer en materia religiosa.