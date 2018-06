Rechazo total a pretendido aumento en tarifas del transporte público

Tegucigalpa, Honduras.



Varios sectores del país rechazan la pretensión de los transportistas de dejar más vacíos los bolsillos de los hondureños. Diferentes organismos se pronunciaron en contra del incremento al transporte público, incluido el Gobierno.



Los empresarios del transporte pretenden incrementar las tarifas del bus interurbano, rapiditos, taxi colectivo y mototaxis.



El aumento pretendido es entre los cuatro y cinco lempiras en los diferentes sectores del transporte, lo que significa que el pasaje de un bus urbano en San Pedro Sula que actualmente vale nueve lempiras pasaría a costar 14 lempiras.



El pasaje de los rapiditos en la capital pasaría de L11 a 15 lempiras, mientras que el taxi colectivo de L13 a 18 lempiras. “La población ya no aguanta, rechazamos cualquier propuesta de aumento que haya en un rubro tan sensible que es el transporte”, dijo Gloria Pérez, coordinadora del Comité para la Defensa del Consumidor hondureño (Codecoh).



Agregó que los conductores no brindan un servicio de calidad como deberían y no pueden justificar los aumentos.



“Primero se deben comenzar por las transformaciones en el sistema de transporte público para luego estimar costos y así poder hacer algunas revisiones”, indicó Adalid Irías, presidente de la Asociación por la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).



Paro



El transporte pesado anunció un paro de labores el próximo lunes desde las 6:00 am. Eso surgió ayer luego de que las autoridades del Gobierno y los transportistas de carga sostuvieron una reunión, donde se mencionó en un comunicado que seguirán dialogando para llegar a un acuerdo y definirán las tarifas que se aplicarán.



El comunicado establece que mientras no se fijen nuevas tarifas para el transporte de carga deben seguir aplicándose las vigentes.



No habrá aumentos



Ebal Díaz, ministro de la Presidencia, dijo que “lamentamos que se esté especulando con aumentos de uno, dos, cinco lempiras; nosotros, como Gobierno, no autorizamos ni acompañamos un aumento arbitrario al costo de pasajes de bus, de transporte de carga, de taxi o de cualquier otra modalidad”.



Díaz, agregó: “No es la mecánica que hemos establecido con el sector transporte, lamentamos que haya algunos que se estén aprovechando con aumentos unilaterales y arbitrarios al transporte”.