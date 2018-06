Temporada de huracanes será menos intensa que en 2017

Tegucigalpa, Honduras.



La temporada ciclónica de 2018 tendrá 13 tormentas en el océano Atlántico, de las que 6 se podrían convertir en huracanes, según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



Copeco, conforme a los reportes de agencias internacionales del clima, considera que de los seis huracanes previstos en el Atlántico, unos dos serán de gran intensidad, es decir, de hasta tres grados -con velocidades mayores a 110 millas por hora- en la escala Saffir-Simpsor.



Copeco basa su proyección en los pronósticos de la Universidad Estatal de Colorado, explicó el meteorólogo.



El período de tormentas será menos intenso que en 2017, en el cual se reportaron 17 tormentas tropicales producto de un enfriamiento de los mares, dijo Francisco Argeñal, jefe de Hidrometeorología del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.



“Para que se forme un huracán, entre otros factores, se requiere que la temperatura en el Atlántico sea 26.5 grados centígrados, y los modelos establecen que la temperatura no pasará de esa cifra, por ello se considera que habrá menos huracanes”, informó Argeñal. El experto aseguró que desde 1981 no se registran temperaturas tan bajas en el Atlántico. En años anteriores, la temperatura promedio en el Atlántico ha sido de 30 grados centígrados.



De igual manera, cada vez que aparece el fenómeno de El Niño siempre hay menos huracanes y se espera que en septiembre se presente esta variación climática.



“Estamos en una época de transición, probablemente se desarrolle El Niño en septiembre. Cada vez que hay Niño hay pocos huracanes; por ejemplo, en 2005, cuando se presentó El Niño, hubo pocos huracanes”, acotó Argeñal.



La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa) recordó que la temporada de huracanes comienza de forma oficial el 1 de junio.



Pero el pronóstico de una temporada ciclónica menos severa no debe producir confianza en la población: “Hay solo dos huracanes fuertes previstos, pero puede ser que uno de ellos se desvíe a Honduras, por lo que siempre hay que estar alertas. Si se forman más o menos, eso no tiene que ver si se forma uno cerca de nosotros”, aconsejó Argeñal. “Sí es menos la posibilidad de ser afectados -por un huracán-, pero no se descarta”, acotó.



De acuerdo con informes de la ong Oxfam, Honduras es el país más vulnerable a los desastres naturales.



Pacífico



Para el océano Pacífico se pronostican 17 tormentas y 9 huracanes, lo que representa una actividad ligeramente mayor al promedio, dijo Argeñal.



“En el Pacífico, en promedio, se forman 16 tormentas, se esperan ahora 17 en 2018, y de esos 17 se espera que se formen nueve huracanes y el promedio son 8”, informó Argeñal. Mientras tanto, la tormenta tropical Aletta, la primera en el océano Pacífico, se fortaleció el jueves y se convirtió en huracán.



El vórtice de Aletta se encontraba a 455 millas al oeste-suroeste de Manzanillo, México, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora y se movía al oeste-noroeste a una velocidad de 6 millas por hora. Aletta no afectará a Honduras.



Sin embargo, Copeco pronosticó fuertes lluvias caerán sobre el territorio nacional este fin de semana debido al ingreso de una vaguada al país.