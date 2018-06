JOH: “No vamos a descansar en esta ofensiva diplomática”

Washington, Estados Unidos.



Que ejerzan presión con los líderes de sus comunidades y apoyen a sus compatriotas en cuanto a inmigración solicitó el presidente Juan Orlando Hernández a los hondureños que ya votan en Estados Unidos.



El presidente Hernández realizó una visita sorpresa a la Sección Consular de Honduras en Washington para reiterarle a los migrantes hondureños, amparados en el Estatutos de Protección Temporal (TPS), su apoyo para lograr la legalización definitiva y el cumplimiento a sus derechos humanos.



Luego de tener una jornada de reuniones con congresistas y senadores, Hernández conversó con sus connacionales a fin de escuchar sus inquietudes y plantearles los alcances de las acciones diplomáticas lideradas por su Gobierno.



“Tengo fe de que algo positivo va a ocurrir, hay tiempo para seguir trabajando, pero también debemos estar preparados para cualquier instancia. Yo sí me siento con mucha fe de que algo bueno va a ocurrir”.



El mandatario reconoció que es una situación compleja, pero el propósito principal de su gira por la capital estadounidense es incidir para que los hondureños logren una estadía permanente, por ello se reunió con senadores y congresistas de ambos partidos a fin de buscar puntos de coincidencia.

Los inmigrantes amparados en el TPS, ya sean hondureños o salvadoreños, están unidos en su lucha.

Estados Unidos tiene un Gobierno grande y no es fácil hacer incidencia, aseguró el gobernante ante sus compatriotas; sin embargo, les reafirmó que continuará con la ofensiva diplomática para obtener resultados positivos.



“No vamos a descansar en esta ofensiva diplomática que hemos iniciado, mientras tanto, la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante está haciendo su esfuerzo para atender a los migrantes de la mejor forma posible”, expresó.



Pidió influenciar en los líderes comunitarios. “De alguna manera, los congresistas y senadores de ambos partidos andan buscando en qué pueden coincidir para encontrar una solución, y ahí es donde siento que ustedes conversando con líderes de la comunidad y alcaldes puedan influenciar y encontrar aún más oportunidad”, le dijo el Presidente a los hondureños que estaban en el consulado.



“Al final, la razón de ser de todo esto son ustedes, y tengan la confianza de que vamos a hacer el mejor trabajo, se lo merecen, y de igual forma para los hondureños que no son parte del TPS, pero que se lo merecen”, expresó.



Reacciones



En el conversatorio estuvieron miembros de otras naciones que forman parte de la Alianza Nacional del TPS, entre ellos, Deysin Umanzor, un salvadoreño que agradeció la iniciativa del presidente Hernández de incidir en el Congreso y el Senado y llamó a que lo referente al TPS no sea politizado en ningún país de la región, ya que es un problema regional que afecta a miles.



Manuel Hernández llamó a los países adscritos al TPS a que se unan y hagan un solo bloque para fortalecer el cabildeo con los sectores que pueden influir a favor de los tepesianos.



El conversatorio contó con la presencia del abogado Jonh Amaya, quien da asesoría legal gratuita a los hondureños inscritos en el TPS.