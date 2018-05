En consulados darán asesorías a “tepesianos”

Tegucigalpa, Honduras.



El Gobierno de Honduras anunció nuevas medidas para apoyar a sus inmigrantes afectados por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de poner fin a su Estatus de Protección Temporal (TPS), como la asesoría legal para los interesados.



La viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Nelly Jerez, dijo que de los 1.2 millones de hondureños que viven en EEUU unos 44,079 son beneficiarios del TPS, para quienes anunció que tendrán a su disposición toda la asesoría legal necesaria para conocer sus derechos.



“Tenemos que llevar a la reinscripción de más de 44,000 compatriotas que están amparados en el TPS, y esa es la ruta que hemos trazado para que cada uno de los consulados dé asesoría gratuita”, explicó Jerez en una rueda de prensa.



El Gobierno de Estados Unidos anunció el 4 de mayo el fin del TPS para Honduras y dio un margen de 18 meses a sus beneficiarios para que regresen a su país o busquen otra vía para regularizar su situación migratoria.



Una solicitud al TPS no afecta una solicitud de asilo o cualquier otro beneficio migratorio, o viceversa, dicen autoridades de EEUU.



Jerez indicó que autoridades hondureñas y una firma de abogados darán asesoría este fin de semana a los hondureños que viven en once estados de EEUU, principalmente los amparados por el TPS, para analizar las formas legales para que puedan pasar a una residencia.



“Queremos que el hondureño que esté acá (en Honduras) y tenga familiares en Estados Unidos amparados en el TPS sepa que estamos dando estas asesorías para que se aboquen a las autoridades”, señaló.



El TPS para los hondureños fue concedido por EEUU en 1999 tras el devastador paso del huracán Mitch por Centroamérica a finales de 1998, tiempo en el que los “tepesianos” han tenido 53,500 hijos que tienen la ciudadanía estadounidense.



La funcionaria precisó que el Gobierno hondureño pondrá en servicio tres consulados móviles entre el 9 de junio y 22 de julio en Indianápolis, Charlotte y Oklahoma para atender a sus nacionales residentes en esas regiones.



Señaló que los servicios que prestarán los consulados móviles serán la emisión de pasaportes y tarjetas de identificación.



Dijo además que un “equipo de alto nivel” del Gobierno hondureño trabaja con organizaciones de inmigrantes buscando “apoyo” de diferentes sectores políticos estadounidenses para regularizar la situación migratoria de los hondureños en EEUU. Las autoridades hondureñas calculan que, en total, unos 100,000 hondureños se beneficiaron del programa desde su inicio en 1999, aunque consideran que, actualmente, solo 44,049 personas siguen amparadas por ese permiso.



La funcionaria hondureña indicó que hasta ahora han asesorado a 54 beneficiarios con el TPS sobre las opciones que tienen para lograr su residencia permanente en EEUU o retornar al país.



Las autoridades hondureñas estiman que el país perdería unos 200 millones de dólares en concepto de divisas, producto de las remesas, tras el fin del TPS.



La gran mayoría de hondureños con este beneficio han expresado que no planean regresar al país. Otros ven a Canadá como una opción para emigrar legalmente.