Presentan amparo contra lectura de la Biblia

Tegucigalpa, Honduras.



La polémica moción de leer la Biblia en las escuelas públicas ya comenzó a tener sus primeros obstáculos judiciales.



La denominada Asociación Libre Pensamiento presentó ayer ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en contra de esa moción legislativa que, dicho sea de paso, no tiene carácter de ley.



De acuerdo con los peticionarios, la moción lacera preceptos constitucionales debido a que la Carta Magna invoca que el Estado es laico.



“Presentamos un recurso de amparo contra la moción del diputado Tomás Zambrano. La idea es rechazar la pretensión de imponer una lectura religiosa en las escuelas”, manifestó el abogado Mauricio Torres Molinero.

Las razones



Dijo que fundamentó su amparo en el artículo 151 de la Constitución que indica que la educación en el país es laica, no sometida a ninguna formación religiosa. “Lo que buscan las personas que han impuesto es el sometimiento a un solo libro”, señaló Molinero.



Olvin Almendárez, miembro de la Asociación Libre Pensamiento, dijo que “la religión le corresponde al ámbito personal y familiar, pero no en la educación pública. Esto lacera el espíritu de la laicidad, que es el respeto a todos los tipos de creencia”.



Las mociones aprobadas por el Congreso no son vinculantes ni de carácter obligatorio, sino que son exhortativas y de cumplimiento voluntario.



El legislador subraya en su moción que se implemente un programa en forma no obligatoria convenido con los centros educativos.