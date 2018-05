Honduras: Pronostican tormenta eléctrica para hoy en la tarde

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) pronosticó que para la tarde de este miércoles se registrará una tormenta eléctrica.

Las lluvias y chubascos, acompañadas de fuertes vientos, afectarán principalmente a la zona sur, suroccidental, suroriental y central (incluyendo el Distrito Central).

En Tegucigalpa ya se reportan lluvias y chubascos de moderados a fuertes con actividad eléctrica y vientos racheados sobre las Colonias 21 de Octubre, La Esperanza, San Miguel, El Sitio, El Chimbo y Suyapa.

Ayer se registraron lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica con vientos racheados en el noroeste de Choluteca, parte norte de Valle, y sur de Francisco Morazán.

Para tal fenómeno expertos de Copeco recomiendan que durante la tormenta eléctrica no refugiarse debajo de un árbol, no hacer trabajos de soldadura, no usar el celular y no dejar solos a los niños.