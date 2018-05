Portal de Transparencia del CN tiene oculto el salario de diputados

Tegucigalpa, Honduras.



El Portal de Transparencia del Congreso Nacional tiene oculto el salario de los diputados, una medida que contradice su eslogan de que ese poder es “abierto, plural y democrático” e impide ver con precisión de cuánto fue el aumento que se recetaron los legisladores.



LA PRENSA revisó el Portal de Transparencia del Congreso y confirmó que desde noviembre de 2017 no figura la planilla de sueldo de los parlamentarios.



La no inclusión de reporte de sueldos de los diputados viola el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece que se debe difundir en ese portal el desglose de los sueldos de sus empleados y funcionarios.



La única información disponible sobre retribuciones es la de pagos a empleados por hora, por contrato y permanentes.



Los diputados recibieron en mayo una adición de salario, el que, según fuentes legislativas consultadas por LA PRENSA, consiste en 35,000 lempiras para los propietarios y 20,000 para los suplentes.



El sueldo de los diputados era de 55,000 lempiras al mes para los propietarios, pero ahora queda en 90,000. Otras fuentes aseguran que el incremento para los parlamentarios propietarios fue de 50,000.



La jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad, Doris Gutiérrez, dijo que a ella le confirmaron que la ampliación fue de 42,000 lempiras para los propietarios.



La legisladora confirmó que a ella le hicieron dos transferencias el 11 de mayo, una por 18,187.30 y otra por 55,862.



Si los diputados tienen cargos en la directiva del Congreso, reciben un gratificación.



Por ejemplo, el presidente del Congreso gana 90,000 -con nuevo ajuste-más un estímulo de 38,000 por el puesto, para un ingreso neto de 128,000. La planilla anual de sueldos de los diputados era de 118 millones de lempiras, pero tras el incremento ahora asciende a 197 millones.



“Inmoral”



A juicio del exdiputado por Unificación Democrática y asesor de Casa Presidencial Marvin Ponce, la mejora salarial para los diputados no se justifica. “Este aumento es oportunista, inmoral, antipolítico y antidemocrático”, expresó Ponce en el programa Frente a Frente de Canal 5. Ponce explicó que siempre un presidente del Congreso es persistentemente perseguido por parlamentarios para que les conceda aumentos de sueldo.



El diputado Óscar Nájera afirmó “para mi persona y la mayoría de los diputados esos son aumentos pírricos, hay gente que le gusta el protagonismo y si quieren regalar el aumento que lo regalen”, aseveró Nájera.