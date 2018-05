Diputadas discuten en plena sesión por ajuste salarial que se recetaron en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.



El ajuste salarial aprobado por la junta directiva del Congreso Nacional y algunos jefes de bancada ha provocado un zipizape entre las congresistas Welsy Vásquez y Doris Gutiérrez.



Vásquez, parlamentaria del Partido Nacional, aseguró que desconoce si se aumentó o no el sueldo a los legisladores, tal y como lo afirmó la máxima representante del Partido Innovación y Unidad (Pinu) en el Congreso Nacional.



“Uno no debe ser hipócrita y doble cara, cuando uno dice una cosa dentro de una reunión tiene que sostenerla en los medios de comunicación”, manifestó.



De su lado, Gutiérrez reconoció que sí firmó la resolución para que se incrementaran las remuneraciones de los legisladores, pero no se imaginó que el ajuste sería de un 100%.



Desde hace dos semanas, en el Congreso Nacional se viene hablando del ajuste salarial de 50,000 lempiras que querían aprobarse los diputados.



Aunque nadie lo ha confirmado oficialmente, el enfrentamiento entre las diputadas confirmaría que el jugoso incremento se produjo.



Los parlamentarios destinarían el fondo departamental para subirse el sueldo.