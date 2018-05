Población vulnerable será vacunada desde el lunes

San Pedro Sula, Honduras.



La campaña de vacunación contra el brote de influenza AH1N1, que ya causó cinco muertes en Honduras, se adelantará en Cortés y Tegucigalpa, por lo que comenzará desde el próximo lunes en los centros de salud de estas zonas; pero la inyección solo será administrada a la población vulnerable.



En el resto del país, la jornada de vacunación contra la gripe porcina se iniciará hasta el 4 de junio, como estaba programada.



La Secretaría de Salud confirmó a Diario LA PRENSA que la vacuna contra la influenza H1N1 solo se pondrá a personas con enfermedades crónicas que tengan edades entre seis meses y 59 años.



También toda mujer embarazada, así como toda persona mayor de 60 años, enfermos o no, serán inmunizados contra la H1N1.



Las únicas excepciones que se harán para la puesta de la vacuna será para el personal que labore en el sistema público de salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) o en actividades avícolas, ya que ellos están especialmente expuestos a la enfermedad.



La vacuna inmunizará contra la H1N1, la H3N2 y la influenza tipo AB.



Objetivo



Homer Mejía, coordinador nacional de la Vigilancia de Influenza de la Secretaría de Salud, expuso a Diario LA PRENSA los motivos por los que la vacuna solo se administrará a la población vulnerable.



“Las personas con enfermedades crónicas, embarazadas y mayores de 60 años son los más vulnerables, por lo tanto, son las que más posibilidades tienen de morir si padecen la H1N1. De hecho, hasta ahora las cinco muertes confirmadas en Honduras han sido todas de personas que ya tenían enfermedades como cardiopatías, diabetes y fibrosis pulmonar”, contó.



La meta de la Secretaría de Salud es vacunar a una población de poco más de un millón de personas, específicamente a 1,084,366 de hondureños.



El tratamiento



Mejía dio a conocer que ya tienen el medicamento para administrar a los pacientes que se encuentran hospitalizados en el país.



“Ya tenemos el tratamiento Oseltamivir para enviarlo a los hospitales de referencia, como el Mario Rivas, el Hospital Escuela Universitario (HEU), el Instituto Nacional Cardiopulmonar, entre otros. El tratamiento es para pacientes hospitalizados, no para tratamiento ambulatorio”, aclaró.



Los hondureños han tomado sus medidas de precaución usando mascarillas, unos para evitar el virus y otros las usan por tener a alguna enfermedad viral, como tos o gripe.



En Honduras se han confirmado ya cinco muertes por AH1N1, todas en Tegucigalpa, aunque uno de los ahora difuntos venía de Choluteca.



Se sospecha de una sexta muerte por AH1N1, pero el caso aún es investigado por las autoridades de Salud, y ya se enviaron las pruebas para confirmar si el fallecimiento fue causado por la gripe porcina.



El coordinador nacional de la Vigilancia de Influenza de la Secretaría de Salud manifestó que además de la jornada de vacunación y la administración de Oseltamivir a los pacientes que están hospitalizados, el tercer paso tomado por la Secretaría de Salud para impedir que se agrave el brote de AH1N1 es una campaña de prevención, en la cual se aconseja a los hondureños cubrirse el rostro con una mascarilla si tienen la influenza o si están cerca de personas que la tengan, o taparse la nariz y boca con una toalla pequeña.



También se recomienda a la gente que se cubra la boca y nariz con el brazo al toser o estornudar, para evitar pasar la influenza a otras personas.



Además, la Secretaría de Salud recomendó que si hay niños con problemas respiratorios que los padres los lleven a recibir atención médica si el menor tiene fiebre o tos.



Las personas alérgicas al huevo o pollo no deben ponerse la vacuna contra la H1N1.



Para evitar contraer la AH1N1 también se aconseja a la gente lavar sus manos con agua y jabón, o con alcohol gel.



Si es una persona con enfermedad de base como diabetes, u otras, se le debe dar cuidados especiales y acudir al médico si llega a presentar una enfermedad respiratoria.



Baja el número de casos



Hasta ahora se han confirmado 116 casos de influenza H1N1 en Honduras; sin embargo, Mejía detalló que la cifra de casos con la gripe porcina y de neumonía se han reducido. “Vemos un comportamiento descendente, pero, igual, hay que seguir vigilando”, aseguró.



Octavio Sánchez, titular de la Secretaría de Salud, reiteró que en Cortés y Tegucigalpa el próximo lunes se iniciará la jornada de vacunación; pero en el resto del territorio hondureño se empezará a aplicar la inyección a partir del 4 de junio.



“El resto del país no ha reportado casos, aunque algunos son oriundos de otros lugares del país pero residen en estas dos grandes poblaciones”.



En centros de salud del país, las personas con enfermedades respiratorias o con miedo a contraer la AH1N1 usan mascarillas, administradas por el personal de salud como medida de prevención.