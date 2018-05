Bombero Madrid murió por falla multiorgánica y shock séptico

Tegucigalpa, Honduras.



Hasta en el último instante de su vida, Óscar Fernando Madrid (de 3 años), pidió que cuidaran a su familia. Le preocupaban sus tres hijos, especialmente un bebé de 21 días, y por eso en su agonía pidió a sus superiores no dejar sola a su esposa. Ellos eran la fuerza por la que luchó para sobrevivir, pero no resistió. Peleó una dura batalla por siete días y al final la perdió.



Eran las 3:05 am cuando su corazón dejó de latir en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq), en Ciudad de México.



Adoraba a su pequeño de 21 días y en su agonía rogó por que velaran por ellos.



Madrid nunca dejó de hablar de Dios, su fuerza era su fe y a esta se aferró pensando en sus familiares y amigos que están seguros que él ya está con Dios. “Si algo no olvidaremos de Madrid fue su fe, un hombre entregado a Dios, es el mejor recuerdo que de él puedo tener. Tenemos una gran pérdida, un vacío enorme porque él era un verdadero ejemplo”, dijo apesarado quien fue su último jefe Daniel Rivera, jefe bomberil en Tegucigalpa.



Su muerte



Óscar Madrid comenzó a descompensarse desde el martes, las graves quemaduras ocasionaron complicaciones múltiples en el sistema cardiaco del bombero y su corazón no resistió más y dejó de latir. Con él se apagaron las esperanzas de sus familiares, quienes clamaban a Dios por su pronta mejoría.



Fue un hombre de fe, al servicio de la iglesia.



“Para nosotros fue una noticia de impacto hoy (ayer), a las seis de la mañana, cuando el comandante del Cuerpo de Bomberos nos comunicó que Óscar falleció. Es doloroso. Él deja una esposa con tres hijos, uno de 11 años, uno de tres y otro de 21 días de nacido”, dijo entre sollozos Alfredo Madrid, tío del bombero.



El espíritu de superación de Madrid era ejemplar. Combinaba su trabajo con la Universidad y apenas tres clases la faltaban para graduarse de licenciado en Administración de Empresas. Abajo se vinieron todos sus sueños, cuando el fuego en La Montañita le destruyó sus planes y dejó una familia sin su protección.



Buscó salir adelante y estaba próximo a graduarse en Administración de Empresas.



“Tuvo fallas orgánicas múltiples por las quemaduras en todo el tracto respiratorio y bronquios, se vio afectado e hizo un proceso de infección y le empezó a fallar el riñón y el corazón. Se hizo por él todo lo humanamente posible”, dijo Omar Mejía, médico hondureño.



Repatriación



Para el fin de semana está previsto el arribo de los restos de Madrid. Alden Rivera, embajador de Honduras en México, indicó que se iniciaron los trámites para su repatriación.



“Los trámites legales tardarán unos tres días, por lo que entre el sábado o domingo estaría llegando a Honduras” dijo Rivera.



Hoy ya no sufre por las quemaduras que tenía en el 75% de su cuerpo.



A su llegada el féretro con los restos de Madrid serán llevados al Cuartel General de Bomberos y luego velado en la Iglesia Arca de Noé en el barrio Abajo de Tegucigalpa. Su sepelio, informaron familiares, será en el cementerio San Miguel Arcángel.



Ever Velásquez y Frank Santos siguen en México en un estado delicado.