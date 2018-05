Disturbios opacan el 1 de Mayo en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.



Los actos vandálicos causados en los bajos del Congreso, la Alcaldía del Distrito Central y la catedral metropolitana fueron planeados, informó la Policía Nacional.



Manifestantes, algunos identificados con banderas del Partido Libre, rompieron el ambiente de fiesta que desde tempranas horas demostraron los trabajadores que se desplazaron desde el Obelisco hacia el parque central en Tegucigalpa.



Los encapuchados iban preparados con gasolina, y sus primeras intenciones fueron quemar el Congreso Nacional, pero les fue imposible por el cerco policial que se montó.



Videos de seguridad del Congreso muestran cómo los vándalos rociaban con combustible sobre las llantas para avivar el fuego. Los individuos avanzaron y al llegar al parque no dudaron en lanzar bombas molotov para prenderle fuego al Palacio Municipal, donde se guardan documentos históricos y actas de matrimonio.



No satisfechos, los hombres que cubrían sus rostros querían incluso incendiar la catedral, pero la intervención de la Policía lo evitó.



Para controlar las acciones violentas, los uniformados hicieron uso de bombas lacrimógenas y se desató una batalla campal. Llovían bombas lacrimógenas, piedras y bombas molotov, lo que dejó heridos.



La tensión se apoderó de la zona, la gente corría, escapaba del humo, el desorden prevaleció y no dio tiempo para que se pronunciaran los discursos.



Tras el zafarrancho, elementos de la Policía Antimotines tomó el control de la zona, y el Cuerpo de Bomberos sofocó las llamas que avanzaban y amenazaban con quemar en su totalidad la biblioteca de la Alcaldía. Además, destrozaron los cristales de las ventanas.



El comisionado Jair Meza, vocero de la Secretaría de Seguridad, dijo que “cuerpos de inteligencia de la Policía Nacional y videos identifican a los hechores de estos actos violentos como miembros de grupos infiltrados”.



El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisionado Rommel Martínez, reportó la conformación de un portafolio de casos que permitirá presentar ante las autoridades a las personas que han causado daños.