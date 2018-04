Modifican delitos a Rosa Elena de Lobo y le regresan bienes

Tegucigalpa, Honduras

La ex primera dama Rosa Elena de Lobo podría recuperar en los próximos días su libertad y los 11 bienes que le fueron incautados, luego la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción le revocara los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos de los que el Ministerio Público la acusó.

El tribunal de alzada consideró que no existía asidero en la imputación que le hizo el MP y, por ende, anuló los delitos de malversación y lavado de dinero, por el que el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción le dictó auto de forma procesamiento y los modificó a tres delitos de apropiación indebida y seis delitos de fraude cometidos en el grado de participación inductora.

La Corte de Apelaciones también le ratificó a la ex primera dama el sobreseimiento provisional del delito de asociación ilícita que el juzgado de primera instancia le había emitido.

Rosa Elena de Lobo (ex primera dama -2006-2010-) es el personaje central del mediático juicio conocido como el caso de la “Caja chica de la dama” en el que se le acusó de haber malversado L12 millones al supuestamente desviarlos de cuenta del Despacho de la Primera Dama a una personal.

12 mIllones de lempiras es el valor que según el Ministerio Público la ex primera dama sacó de la cuenta del Despacho que manejaba a una cuenta personal

El requerimiento fiscal contra Rosa de Lobo fue interpuesto por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción el 27 de febrero de 2018, que es asesorada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Rosa Elena cumple auto de forma procesamiento en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, en Támara, desde el 28 de febrero. Las partes pueden interponer un recurso de reposición contra este fallo ante la misma Corte de Apelaciones.

Si el fallo es confirmado por esa Corte de Apelaciones, la defensa de la ex primera dama puede pedir una revisión de medidas, es decir, que se anule la prisión preventiva y se defienda en libertad de los tres delitos de apropiación indebida y los seis delitos de fraude cometidos en el grado de participación inductora.

El lavado de activos y malversación de caudales son delitos sobre los que no se permiten revisión de medidas, pero al estar anulados, se abre el camino para que la ex primera dama salga en libertad.

La revisión de medidas se ventilará, si la defensa lo pide, en el Juzgado en Materia de Corrupción.

Otros acusados

La Corte de Apelaciones también dejó sin valor los delitos a Mauricio Mora, cuñado de Rosa Elena y vinculado al caso de la “Caja chica de la dama”, pero le dictó auto de formal procesamiento por seis delitos de fraude a título de cooperador necesario.

16 millones de lempiras es el monto que habría malversado la ex primera dama junto con exfuncionarios, ya que se supone que se desviaron recursos en compras

Este tribunal de segunda instancia le revocó los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita a Saúl Escobar, exsecretario privado de Rosa Elena, y resolvió dictarle auto de formal procesamiento por fraude a título de autor. Según el MP, Mauricio Mora y Saúl Escobar participaron en el desvío de recursos públicos del Despacho de la Primeras Dama. Con relación a los 11 bienes, la Corte de Apelaciones especializada en corrupción ordenó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados que regrese esas propiedades a “su dueña”.

El calvario judicial de Rosa

28 DE FEBRERO de 2018

Arresto. La ex primera dama Rosa Elena de Lobo es capturada y remitida al juzgado acusada de desviar dinero del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal.



28 DE FEBRERO de 2018

Cárcel. En audiencia de declaración de imputado, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción dicta prisión preventiva a la ex primera dama y la remite a PNFAS.



4 de marzo de 2018

Residencia. La Oficina Administradora de Bienes Incautados hace inventario de la casa de Rosa Elena en El Chimbo y le da plazo de 30 días al expresidente hondureño Porfirio Lobo para que salga.

5 de marzo de 2018

Fallo. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción dicta prisión preventiva a la ex primera dama y la remite a PNFAS.



9 de marzo de 2018

Fallo. La defensa de Rosa Elena de Lobo pidió ante la Corte de Apelaciones Competencia Nacional en Materia de Corrupción el sobreseimiento para ella de los delitos de los que fue acusada.



27 de abril de 2018

Resolución. La Corte de Apelaciones Competencia Nacional en Materia de Corrupción resuelva declarar inocente de lavado de activos y malversación y que se le regresen los bienes que le incautaron.

Posturas

TESIS SOBRE SI ERA O NO FUNCIONARIA



Sí es funcionaria

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción acusó a Rosa Elena de Lobo por malversación de caudales públicos porque considera que es funcionaria pública al haber tenido a su cargo el manejo de fondos. Este argumento se basa en resoluciones de convenios internacionales sobre corrupción.



No es funcionaria

La defensa de la ex primera dama sostiene que solamente las personas que son debidamente juramentadas tienen la categoría de funcionarios públicos y por esa razón, aunque su defendida administró dinero estatal, no puede ser considerada como una servidora pública.