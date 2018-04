El Proyecto Victoria cerrará temporalmente por falta de agua en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Debido a una deuda pendiente con la empresa Aguas de San Pedro, el Proyecto Victoria tras 36 años de fundación y servicio comunitario deberá cerrar sus instalaciones de forma temporal.

La deuda pendiente supera los 300 mil lempiras, por la cual el suministro de agua potable fue cortado ayer jueves. Al no poder pagarla y atender los requerimientos básicos, el Proyecto Victoria mediante un comunicado manifestó que procederan con el traslado de 30 pacientes a Tegucigalpa, acción que iniciará la próxima semana; además se suspenderá de forma temporal la atención en esa institución hasta que las autoridades municipales y de derechos humanos atiendan el problema.

Mario Fumero, fundador de las Brigadas de Amor Cristiano y del Proyecto Victoria expresó mediante un comunicado lo siguiente: "denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la violación que a los derechos internacionales que comete Aguas de San Pedro y la forma abusiva en que una empresa privada maneja este servicio violentando la Constitución de la República y los convenios internacionales privando a la municipalidad de sus facultades y convirtiendo un bien común en negocio actuando sin escrúpulos y de forma mercantil abusiva”.

Directivos de la organización social indicaron que la empresa que cortó el agua ni siquiera entró a las instalaciones. "La deuda es de 346,633.36 lempiras, hace tres años está la deuda. Solamente de agua es 196,659 y de intereses 64,322. Para el Proyecto Victoria realmente pagar esta cantidad de dinero es difícil porque económicamente ni San Pedro Sula ni Tegucigalpa tenemos las condiciones para pagar. Los muchachos lo único que pagan aquí es la comida, 35 lempiras por cada plato de comida".

"Latimosamente no podemos subsistir. Hacemos un llamado a la empresa privada y al mismo Aguas de San Pedro, no negamos la deuda. No somos negocio, somos una institución sin fines de lucro", sostuvo otro directivo sobre la crisis que atraviesa el centro social.

En septiembre de 1982 es creado el Proyecto Victoria para atender a aquellos hondureños que tienen problemas con el alcohol y las drogas.