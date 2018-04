Copeco advierte sobre incremento de temperaturas por radiación solar

Tegucigalpa, Honduras

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó este miércoles sobre una serie de recomendaciones con la intención de prevenir a la población en general por el aumento de las temperaturas en los últimos días de abril y principios de mayo.

Según Cenaos, los rayos del sol caerán perpendicularmente sobre la superficie de la tierra en suelo hondureño; entre las 11:35 am a 11:45 am en el oriente y entre las 11:45 am a 12:00 m en el resto del país.

Durante los últimos días del mes de abril y principios de mayo se registrarán temperaturas máximas de hasta 41 grados centígrados en la zona sur.

“Lo importante es que la gente tome las medidas de precaución y no se exponga a periodos de tiempo prolongados bajo el sol, debemos cuidarnos todos los abriles de todos los años” indicó el jefe de hidrometeorología de Cenaos, Francisco Argeñal.

De igual forma habló sobre la necesidad de utilizar filtros solares y ropa o accesorios que protejan de los rayos del sol, ya que “los daños que provoca la radiación ultravioleta que viene del sol no se miran de la noche a la mañana, sino que se miran con el paso de los años”

Las zonas que se verán afectadas por la radiación solar en este mes de abril son las ciudades de Choluteca el 25, Nacaome el 26, Tegucigalpa y Yuscarán el 27, Intibucá el 28, Comayagua, Ocotepeque, Juticalpa y Gracias el 29, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara el 30.

En el Litoral Atlántico, específicamente en Yoro y Puerto Lempira el 1 de mayo, San Pedro Sula el 2, La Ceiba y Trujillo el 3 y la ciudad insular de Roatán el 5 de mayo. Sin embargo, el fin semana habrá una vaguada que podría evitar que la temperatura se eleve como el año anterior.

Las temperaturas que se registrarán durante este período oscilarán entre 37 a 38 grados. Comayagua, Valle de Sula y Catacamas de de 34 a 35, en occidente de 30 a 33 y en la zona central de de 32 a 34 .



Recomendaciones



-Hidratarse debidamente, sobre todo si se va a estar expuesto al tránsito de largas distancias.

-Utilizar prendas de vestir blancas o colores claros y que cubran la mayor cantidad de piel.

-Usar gorras, anteojos con protección UV, sombrillas o cualquier objeto de bloqueo solar.

-Aplicar bloqueador solar a la piel expuesta.

-No exponerse al sol entre 10:00 de la mañana y 2:00 de la tarde.



Cabe destacar que la exposición inadecuada a los rayos del sol puede traer daños irreversibles en la salud humana.