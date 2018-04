Unah-vs endurece seguridad tras caso de abuso sexual

San Pedro Sula, Honduras.



El caso de violación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) en perjuicio de una estudiante menor de edad llamó mucha preocupación respecto a la situación de inseguridad que se vive en el campus.



Aunque las autoridades del centro universitario han decidido no referirse más al tema hasta que losorganismos de investigación concluyan las indagaciones sí han tomado acciones para reforzar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones, y así prevenir otros delitos de los que constantemente son víctimas los estudiantes.



Saúl Vásquez, vocero de la institución, dijo que ayer por la tarde concluyeron los trabajos de iluminación en las zonas de riesgo de la Universidad.



“Se priorizaron las zonas que presentaban mayor oscuridad. Poco a poco se cubrirán otras partes”, indicó.



Amplió que desde el jueves pasado los guardias de seguridad tienen órdenes estrictas de no dejar ingresar a ningún estudiante que no presente su carnet o, en su defecto, la forma 003. Adelantó que dentro de dos semanas se iniciará la entrega de los carnets, pues hasta el momento solo el 20% de los universitarios lo poseen, es decinr unos 3,600 de los más de 18,000 que alberga la máxima casa de estudios de la zona norte.



Isbela Orellana, directora de la Unah-vs, refirió que los departamentos que prestan algún servicio a personas ajenas a la alma mater deberán pasar un listado para tener identificados a los visitantes. Está también en proceso la licitación más guardias de seguridad y en un futuro no lejano la instalación de cámaras de vigilancia.



Indignación



A una semana de que se produjera el abuso sexual a una estudiante de la Unah-vs, la comunidad universitaria sigue pidiendo respuestas.



Frentes estudiantiles y asociaciones realizaron ayer a las 5:00 pm un segundo plantón en la plaza y aseguraron que los pronunciamientos seguirán.